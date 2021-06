Tourismusverband: An der Küste und Richtung Alpen wird es voll

BERLIN (dpa-AFX) - Die Nachfrage nach Sommerurlaub zwischen Rügen und Garmisch-Partenkirchen brummt. "An der Küste und Richtung Alpen wird es voll werden", sagte der Präsident des Deutschen Tourismusverbandes (DTV), Reinhard Meyer, der Deutschen Presse-Agentur nach dem Start der Sommerferien in den ersten Bundesländern. Aber auch andere Regionen profitierten. "Beliebt ist insbesondere alles, was mit Natur zu tun hat, zum Beispiel Wandern oder Fahrradfahren."

"Die Nachfrage nach Städtetourismus ist dagegen eher noch verhalten, denn er profitiert in der Regel besonders stark von Gästen aus dem Ausland", berichtete der DTV-Präsident. Zwar gebe es in Europa angesichts sinkender Corona-Infektionszahlen und steigender Impfquoten relativ viel Freiheit beim Reisen. Das gelte aber nicht unbedingt für andere Regionen. "Die Menschen fürchten vor allem, dass sie bei der Rückkehr nach Hause in Quarantäne müssen." Zudem sei das Geschäft mit Geschäftsreisenden noch nicht in Schwung gekommen. "Das dürfte sich aber ändern, wenn die ersten Messen wieder als Präsenzveranstaltung stattfinden."

Grundsätzlich sieht Meyer große Chancen für den Deutschland-Tourismus. Die Menschen hätten gerade in der Pandemie die Erfahrung gemacht, dass Deutschland als Reiseland viel zu bieten habe. "Die Frage ist, ob die Qualität immer so passt. Wenn Deutschland davon profitiert, dass viele Menschen hier Urlaub machen, können Investitionen Sinn machen", mahnte Meyer./mar/DP/zb