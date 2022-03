Touristen dürfen von April an wieder nach Neuseeland

WELLINGTON (dpa-AFX) - Nach mehr als zwei Jahren coronabedingter Schließung der Grenzen erlaubt Neuseeland vom 12. April an ersten Touristen wieder die Einreise. Den Anfang machen Besucher aus dem großen Nachbarland Australien, wie Premierministerin Jacinda Ardern am Mittwoch in der Hauptstadt Wellington ankündigte. Von Mai an dürfen dann auch Urlauber aus Deutschland und anderen visabefreiten Ländern (visa-waiver countries) wie Großbritannien und den USA einreisen.

"Wir sind bereit, ein neues Kapitel im Umgang mit der Pandemie aufzuschlagen", sagte Ardern. Voraussetzung ist, dass Touristen vollständig geimpft sind. Außerdem müssen sie vor dem Abflug negativ auf das Coronavirus getestet worden sein. In Neuseeland müssen sie dann zwei weitere Schnelltests machen. Vermutlich im Oktober sollen die Grenzen für Reisende aus weiteren Ländern geöffnet werden.

Neuseeland mit seinen fünf Millionen Einwohnern galt lange als Vorzeigestaat im Kampf gegen das Virus. Es hatte sich im März 2020 weitgehend von der Außenwelt abgeschottet und verfolgte zeitweise eine sogenannte Null-Covid-Strategie./rjl/DP/eas