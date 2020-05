TowneBank kündigt Dividende an

Der amerikanische Finanzdienstleister TowneBank (ISIN: US89214P1093, NASDAQ: TOWN) zahlt seinen Aktionären eine Quartalsdividende von 18 US-Cents je Aktie, wie am Mittwoch berichtet wurde. Investoren erhalten die Auszahlung am 10. Juli 2020 (Record date: 30. Juni 2020).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,72 US-Dollar ausgeschüttet. Die derzeitige Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Kursniveau von 19,88 US-Dollar (Stand: 27. Mai 2020) 3,62 Prozent.

Towne Bank, mit Firmensitz in Suffolk, im US-Bundesstaat Virginia, betreibt 42 Filialen in North Carolina und Virginia. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2020 erzielte der Konzern einen Umsatz von 137,7 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 139,67 Mio. US-Dollar), wie am 27. April berichtet wurde. Der Gewinn betrug 27,61 Mio US-Dollar (Vorjahr: 35,95 Mio. US-Dollar).

Die Aktie ist an der amerikanischen Technologiebörse NASDAQ notiert und liegt dort seit Jahresbeginn 2020 auf der aktuellen Kursbasis mit 28,54 Prozent im Minus. Die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 1,4 Mrd. US-Dollar (Stand: 27. Mai 2020).

