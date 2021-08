Toyota startet glänzend ins laufende Geschäftsjahr - Prognose aber nur bestätigt

TOKIO (dpa-AFX) - Der japanische Autobauer Toyota hat im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2021/22 kräftig zugelegt. Dabei konnte der Volkswagen-Konkurrent in den Monaten April bis Juni sowohl beim Umsatz also auch Gewinn das Niveau des gleichen Zeitraums 2019 übertroffen. Das Geschäft lief also besser als vor der Corona-Pandemie, die im vergangenen Jahr vor allem in der ersten Jahreshälfte auf die Erlöse und Gewinne drückte. Im ersten Geschäftsquartal 2021/22 legte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um fast drei Viertel auf 7,9 Billionen Yen (61 Mrd Euro) zu, wie das Unternehmen am Mittwoch in Tokio mitteilte. In den drei Monaten April bis Ende Juni 2019 hatte Toyota 7,7 Billionen Yen umgesetzt.

Der operative Gewinn stieg auf fast eine Billion Yen. Vor einem Jahr war der Konzern beim operativen Ergebnis gerade noch im grünen Bereich gewesen. Das operative Ergebnis fiel deutlich besser aus, als Experten erwartet hatten. Da der Autobauer trotz des guten Starts in das Jahr die Prognosen lediglich bestätigte, gab die Aktie nach Bekanntgabe der Zahlen leicht nach./zb/mis/eas