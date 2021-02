TPG beteiligt sich mehrheitlich an People 2.0

Investment wird das Unternehmen in die nächste transformative weltweite Wachstumsphase führen

TPG Growth, die Plattform für das mittlere Marktsegment und Wachstumskapital des Unternehmens für alternative Anlagen TPG, gab heute den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an P20 Global Holdings Inc. („People 2.0“), dem führenden Spezialanbieter von ausgelagerten weltweiten Employer of Record („EOR“) und Agent of Record („AOR“) Services für Marktanbieter im Talentbereich bekannt. Über die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

Mit einer Präsenz in mehr als 40 Ländern ist People 2.0 ein führender weltweiter Enabler von Arbeitskräftemobilität und bietet im Talentbereich tätigen Marktanbietern eine EOR/AOR-Plattform, die eine bedarfsorientierte Beschäftigung von Arbeitskräften an jedem Ort und über jeden gewünschten Zeitraum mit einem weltweiten Rahmenvertrag unterstützt. Als EOR-/AOR-Anbieter übernimmt People 2.0 eine Vielzahl von Aufgaben, darunter das Onboarding von Arbeitnehmern, das Risikomanagement im Personalwesen, die Gewährleistung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, die Durchführung der Gehaltsabrechnung und die Verwaltung des Sozialversicherungsschutzes. Die EOR von People 2.0 sind Dienstleistungen rund um den Einsatz von Mitarbeitern, während es sich bei AOR um Dienstleistungen für den Einsatz von unabhängigen Auftragnehmern handelt.

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit TPG Growth in dieser wichtigen Entwicklungsphase von People 2.0“,sagte Erik Vonk, Executive Chairman von People 2.0. „Auf dem Weg in unser zwanzigstes Geschäftsjahr wird die dynamische und weltweite Betriebs- und Kapitalmarktexpertise von TPG es uns ermöglichen, umfangreiche organische Wachstumsinitiativen in Bereichen wie flexiblen Arbeitsregelungen und grenzüberschreitenden Einstellungen sowie weiteren strategischen Übernahmen zu verfolgen. Unsere Mitarbeiter, Kunden und die Arbeitnehmer auf unserer Plattform werden von der fundierten Erfahrung und dem breiten Leistungsspektrum von TPG im Bereich der Talent- und Personaldienstleistungen profitieren.“

„Als einziger weltweit operierender spezialisierter EOR- und AOR-Anbieter ist People 2.0 der bevorzugte Anbieter für Vermittler von Personal und Lohnarbeit, die eine geografisch übergreifende Lösung aus einer Hand wünschen“, sagt Ransom Langford, Partner bei TPG. „Die Nachfrage nach hochwertigem, wertschöpfendem Outsourcing - insbesondere im Bereich der Personaldienstleistungen – beschleunigt sich aufgrund der Zunahme flexibler, mobiler Arbeitskräfte und der Nachfrage nach ausgelagerten Personaldienstleistungen für die Verwaltung dieser Belegschaft. Nach dem Abschluss von sieben äußerst strategischen, weltweiten Übernahmen in den letzten vier Jahren und der aktuellen Beteiligung von TPG Growth ist People 2.0 einzigartig aufgestellt, um diese Marktchance zu nutzen.“

People 2.0 hat durch die kürzlich erfolgten Übernahmen von EOR- und AOR-Anbietern, darunter Capital GES, TCP und das im Raum EMEA operierende Unternehmen WePayPeople sowie Entity Solutions mit einer umfangreichen Präsenz in der APAC-Region, eine weltweite Plattform für den Personaleinsatz aufgebaut. TPG kooperiert schon seit langer Zeit mit führenden Anbietern von Unternehmensdienstleistungen und digitalen Lösungen im Talent-, Rekrutierungs- und Personalbereich. Dazu zählen jüngste Beteiligungen an Entertainment Partners, dem weltweit führenden Komplettanbieter von Production Workforce Management und Software und Dienstleistungen rund um die automatisierte Produktion für die Unterhaltungsindustrie, Medical Solutions, einem führenden Anbieter von Personallösungen im Gesundheitswesen für Krankenhäuser in den USA, Tenth Revolution Group, weltweit führend bei Cloud-Talentlösungen und Greenhouse Software, einem führenden Anbieter von Personalsoftware, die von über 4.000 Unternehmen genutzt wird.

Über People 2.0

People 2.0 ist die größte, unabhängige, weltweite Personaleinsatzplattform für im Talentbereich tätige Marktanbieter. Dazu zählen Personalvermittlungsagenturen, Firmen für die Personalsuche und -rekrutierung, Organisationen für die Massenbeschaffung von Fachkräften sowie im Bereich Beratung/Vertragsunternehmen/Compliance tätige Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.people20.com.

Über TPG Growth

TPG Growth ist die Plattform für das mittlere Marktsegment und Wachstumskapitalbeteiligungen von TPG, einem weltweit tätigen Unternehmen für alternative Anlagen. Mit einem verwalteten Vermögen von rund 15,4 Milliarden US-Dollar investiert TPG Growth gezielt in viele verschiedene Branchen und Regionen. TPG Growth verfügt über umfassende Branchenkenntnisse, operative Ressourcen und globale Erfahrung, um die Wertschöpfung zu fördern und Unternehmen dabei zu helfen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Hinter dem Unternehmen stehen die Ressourcen von TPG mit einem verwalteten Vermögen von rund 85 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter www.tpg.com oder auf Twitter @TPG.

