TRACTOR SUPPLY - Kaufwelle möglich

Tractor Supply Company ist eine der größten Einzelhandelsketten in den USA für Produkte im landwirtschaftlichen Bereich, die Tierhaltung, den Gartenbedarf und Heimwerkerartikel. Mit über 1.700 Einzelhandelsgeschäften, vorwiegend in ländlichen Gebieten und in Vororten von Großstädten, ist Tractor Supply in 49 Staaten präsent.

Die Aktie von Tractor Supply befindet sich seit rund zwei Jahrzehnte in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese wurde immer wieder von Korrekturen unterbrochen.

Im März 2020 kam es zu einem Korrekturtief bei 63,89 USD. Danach setzte eine besonders steile Rallyphase ein, die bis 10. Mai 2021 dauerte und zu einem Allzeithoch bei 200,75 USD führte. Danach konsolidierte der Wert auf hohem Niveau seitwärts.

Am Donnerstag gelang der Ausbruch über 200,75 USD. Nach einem Hoch bei 207,54 USD setzte die Aktie auf das alte Allzeithoch zurück. Gestern zeigte sich wieder leichtes Kaufinteresse.

Das Unternehmen soll in diesem Jahr 7,29 USD je Aktie verdienen. Im nächsten Jahr soll der Gewinn auf 7,73 USD ansteigen. Damit ergibt sich bei einer erwarteten Gewinnsteigerung von 6,04 % ein 2022er KGV von 26,55. Der Umsatz soll in diesem Jahr bei 11,57 Mrd. USD liegen und im nächsten Jahr auf 12,08 Mrd. USD ansteigen. Die Dividende für das Jahr 2022 soll bei 2,03 USD liegen.

Jetzt einsteigen?

Fundamental scheint das Unternehmen eher auf der teuren Seite zu sein. Bei einem Gewinnwachstum von knapp über 6 % ist ein KGV von über 26 ambitioniert. Charttechnisch bringt der Ausbruch auf ein neues Allzeithoch aber ein neues Kaufsignal mit sich. Das rechnerische Ziel liegt bei 235,92 USD. Ein Rückfall unter den EMA 50 bei 192,11 USD würde das letzte Kaufsignal aber nicht nur negieren, sondern zu einem Fehlsignal machen. Dann wäre mit einem Kursrutsch in Richtung 170,82 USD zu rechnen.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)