TRADE DESK - Anleger fliehen aus der Aktie

Die Aktie von Trade Desk erwischte gestern einen rabenschwarzen Tag und gab um 12,88 % nach. Welche Auswirkungen hat dieser Einbruch auf das Chartbild?

Die Aktie startete im März 2020 nach einem Tief bei 136,00 USD zu einer massiven Rally und kletterte am 22. Dezember 2020 auf das aktuelle Allzeithoch bei 972,80 USD.

Seit diesem Hoch korrigiert die Aktie. Dabei fiel sie zunächst auf 738,33 USD zurück. Im gestrigen Handel durchbrach der Wert dieses Tief. Heute wird er vorbörslich erneut schwächer getaxt.

Mit diesem Rückfall dringt die Aktie in das noch offene Aufwärtsgap vom 06. November 2020 ein. Dieses Gap liegt zwischen 697,36 USD und 664,37 USD. Bei 641,91 USD liegt mit dem EMA 200 noch eine Notfallunterstützung.

Bullen unter Druck, aber nicht k.o

Die Aktie von Trade Desk steht vor einer wichtigen Entscheidung. Sie könnte im Bereich um 697,36-664,37 USD einen Boden ausbilden und anschließend die starke Rally wieder fortsetzen. Im ersten Schritt wäre in diesem Fall ein Anstieg in Richtung 890 USD möglich, Ein Rückfall an den EMA 200 würde die Chancen auf eine Bodenbildung noch nicht mindern.

Sollte sich die Aktie allerdings unter diesem EMA etablieren, dann könnte die Korrektur noch größere Ausmaße annehmen. In diesem Fall müsste ein Rücksetzer in den Unterstützungsbereich zwischen 543,46 USD und 515,20 USD oder sogar an das log. 38,2 % Retracement der Aufwärtsbewegung ab März 2020 bei 458,30 USD einkalkuliert werden.

The Trade Desk Inc.

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)