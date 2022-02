Transphorm wird an den Nasdaq-Kapitalmarkt aufgenommen

Der Handel unter dem Ticker „TGAN“ beginnt voraussichtlich am 22. Februar 2022

Transphorm, Inc. (OTCQX:TGAN), ein Pionier und globaler Anbieter von hochzuverlässigen, leistungsstarken Galliumnitrid (GaN)-Leistungsumwandlungsprodukten, gab heute bekannt, dass seine Stammaktien für die Notierung am Nasdaq Capital Market® („Nasdaq“) zugelassen wurden.

Der Handel an der Nasdaq wird voraussichtlich zur Markteröffnung am 22. Februar 2022 beginnen, und die Aktien werden weiterhin unter dem Tickersymbol „TGAN“ gehandelt. Die Aktien des Unternehmens werden weiterhin an der OTCQX gehandelt, bis der Handel an der Nasdaq beginnt. Die Aktionäre müssen infolge des Uplisting nichts unternehmen.

Primit Parikh, Präsident und Mitbegründer von Transphorm, kommentierte die Ankündigung wie folgt: „Unser Uplisting an der Nasdaq ist ein bedeutender Meilenstein für Transphorm und ein Beweis für das Engagement und die harte Arbeit des Transphorm-Teams sowie für unsere starke Zusammenarbeit mit unseren geschätzten Kunden und Partnern beim Aufbau eines der führenden GaN-Unternehmen der Welt. Dieses Uplisting sollte die Sichtbarkeit von Transphorm auf den Kapitalmärkten erhöhen und ein verstärktes Sponsoring durch weltweite institutionelle Investoren sowie eine erhöhte Liquidität des Handelsvolumens unserer Aktien ermöglichen.“

Umesh Mishra, CTO und Mitbegründer von Transphorm, kommentierte: „Diese Leistung und Anerkennung stellt einen wichtigen Maßstab sowohl für GaN als auch für Transphorm dar. Mit unseren weltweit führenden Innovationen bei GaN und unserem robusten IP-Portfolio von mehr als 1.000 Patenten sind wir stolz darauf, ein weltweit führender Anbieter von GaN-Leistungsumwandlung zu sein, der der nächste große Markt für GaN seit GaN-LEDs und GaN-HF-Transistoren ist.“

Warum GaN:

Die Stromumwandlung ist zwar überall dort, wo elektrische Energie von einer Form in eine andere umgewandelt wird, ein von Natur aus verlustbehafteter Prozess mit Energieverschwendung – sei es ein Handy- oder Laptop-Ladegerät, ein Elektrofahrzeug-Antriebsstrang oder -Ladegerät, das Speichern und Abrufen von Energie in Batteriebänken, erneuerbare Energien, Bewegungssteuerung und Robotik. Mit ihren grundlegend überlegenen Fähigkeiten zur Einsparung elektrischer Energie und zur Reduzierung von Systemgröße und -gewicht werden GaN-Leistungshalbleiter im Vergleich zu herkömmlichen Materialien wie Silizium und Siliziumkarbid schnell sowohl zur Gegenwart als auch zur Zukunft der Multi-Milliarden-Dollar-Leistungshalbleiterindustrie.

Warum TGAN gewinnt:

Die patentierte GaN-Plattform von Transphorm unterscheidet sich von konkurrierenden Lösungen in einer Weise, die für die Leistungsanforderungen von Stromwandlungsanwendungen entscheidend ist – von 45-W-Schnellladegeräten/Netzteilen über 4-kW-Gaming, Rechenzentrumsserver, Krypto-Mining und industrielle Netzteile bis hin zu erneuerbaren/Energie- und Wandler- und Wechselrichteranwendungen mit mehreren zehn Kilowatt Leistung in der Automobilindustrie. Transphorm ist einer der wenigen Hersteller von Hochspannungs-GaN, der vertikal integriert ist, wodurch seine GaN-FET-Designs durch Innovation, Epitaxie-Wafer (Kern-Ausgangsmaterial) und Herstellungsverfahren kontrolliert werden. Dies hat zum Erfolg von Transphorm geführt mit:



Dominanz bei Produkten mit höherer Leistung, einschließlich Krypto-Mining, Spielen, Datenservern, industriellen und erneuerbaren Energieanwendungen – als bewährter führender GaN-Anbieter mit Produkten der Kilowattklasse auf dem Markt mit erheblichen Auswirkungen auf Energie und Umwelt. Über 50.000 Tonnen CO2-Emissionsreduktion mit TGAN-Hochleistungsprodukten allein im Jahr 2022 erwartet.



Kontinuierliches Wachstum bei Low-Power-Adaptern und Schnellladegeräten – Hochgeschwindigkeits-GaN-Leistung mit der Leichtigkeit eines siliziumähnlichen Designs.



Erstklassige Qualität und Zuverlässigkeit mit hoher Volumenreproduzierbarkeit und einem Q101-qualifizierten Produktportfolio für die Automobilindustrie.



Starke Produktionspräsenz mit seinem vertikal integrierten Modell mit geringem Ressourcenverbrauch.



Darüber hinaus gab das Unternehmen kürzlich bekannt, dass die Produktumsätze im achten Quartal in Folge sequenziell gestiegen sind. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 220 Prozent auf einen Quartalsrekord von 3,6 Millionen USD und lieferte im Dezember 2021 über eine Million SuperGaN®-Gen-IV-FETs für 45-W- bis 300-W-Netzteil- und Schnellladeanwendungen aus.

Über Transphorm, Inc.

Transphorm, Inc., ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der GaN-Revolution, entwickelt und fertigt hochleistungsfähige und hochzuverlässige GaN-Halbleiter für Hochspannungs-Stromwandlungsanwendungen. Mit einem der größten Portfolios an geistigem Eigentum im Bereich Energie-GaN von mehr als 1.000 eigenen oder lizenzierten Patenten produziert Transphorm die branchenweit ersten JEDEC- und AEC-Q101-zertifizierten Hochspannungs-GaN-Halbleiterbauelemente. Transphorms Geschäftsansatz mit vertikal integrierten Geräten lässt Innovationen in jeder Phase der Entwicklung zu: Gestaltung, Herstellung, Geräte- und Anwendungsunterstützung. Die Innovationen von Transphorm führen die Leistungselektronik über die Grenzen von Silizium hinaus und erreichen einen Wirkungsgrad von über 99 %, 40 % mehr Energiedichte und 20 % niedrigere Systemkosten. Transphorm hat seinen Hauptsitz in Goleta, Kalifornien, und verfügt über Produktionsstätten in Goleta und Aizu, Japan. Weitere Informationen finden Sie auf www.transphormusa.com. Folgen Sie uns auf Twitter @transphormusa und WeChat @ Transphorm_GaN.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen (einschließlich im Sinne von Abschnitt 21E des United States Securities Exchange Act von 1934 in der geänderten Fassung und Abschnitt 27A des United States Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung) über die Erwartung des Unternehmens, dass das Uplisting die Sichtbarkeit von Transphorm auf den Kapitalmärkten erhöhen, ein verstärktes Sponsoring durch Investoren ermöglichen und eine erhöhte Liquidität des Handelsvolumens der Aktien des Unternehmens und der Marktposition des Unternehmens ermöglichen wird. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten im Allgemeinen Aussagen, die vorausschauender Natur sind und von zukünftigen Ereignissen oder Bedingungen abhängen oder sich auf diese beziehen, und beinhalten Wörter wie „können“, „werden“, „sollten“, „würden“, „erwarten“, „planen“, „glauben“, „beabsichtigen“, „vorausschauend“ und andere ähnliche Ausdrücke sowie andere. Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf aktuellen Einschätzungen und Annahmen, die Risiken und Ungewissheiten unterliegen und keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse können sich aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen gemachten Angaben unterscheiden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit von Transphorm, wie z. B. zusätzlicher Finanzierungsbedarf und Zugang zu Kapital; Wettbewerb; die Fähigkeit von Transphorm, seine geistigen Eigentumsrechte zu schützen; und andere Risiken, die in den Einreichungen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission aufgeführt sind, einschließlich des Quartalsberichts des Unternehmens auf Formular 10-Q, der am 11. Februar 2022 eingereicht wurde. Sofern dies nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben ist, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren oder andere zukunftsgerichtete Aussagen zu tätigen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die SuperGaN-Marke ist eine eingetragene Marke von Transphorm, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

