Traton-Auftragsbuch voll wie nie - Steigender Absatz erwartet

München (Reuters) - Der Nutzfahrzeughersteller Traton blickt angesichts voller Auftragsbücher zuversichtlich auf das laufende Geschäftsjahr.

Auch eine bessere Versorgung mit Halbleitern in der zweiten Jahreshälfte stimme optimistisch, sagte Finanzchefin Annette Danielski am Dienstag. Absatz und Umsatz dürften zulegen, mit einer operativen Rendite von fünf bis sieben Prozent sei zu rechnen. Die Prognose sei allerdings abhängig vom weiteren Verlauf des Kriegs in der Ukraine und insbesondere den Auswirkungen auf die weltweiten Lieferketten.

Insgesamt stehen derzeit Bestellungen über 359.975 Fahrzeuge in den Auftragsbüchern, zwei Drittel mehr als Ende 2020. 2021 verbesserte sich der Umsatz der Volkswagen-Tochter mit den Marken Scania, MAN, Navistar, VWCO und Rio um gut ein Drittel auf 30,6 Milliarden Euro. Der bereinigte Betriebsgewinn stieg auf 1,6 Milliarden Euro nach 135 Millionen Euro im Vorjahr, die bereinigte operative Rendite erreichte 5,2 Prozent nach 0,6 Prozent 2020.