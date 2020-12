TRATON - Beinahe senkrecht nach oben

TRATON SE - WKN: TRAT0N - ISIN: DE000TRAT0N7 - Kurs: 23,475 € (XETRA)

Die Traton-Aktie befindet sich seit Wochen in einer starken Aufwärtsbewegung. Damit setzt die Aktie die Rally seit dem Tief bei 11,00 EUR vom 19. März 2020 fort.

Diese Rally lässt sich bisher in drei Abschnitte einteilen. Der erste führte den Wert auf ein Hoch bei 19,75 EUR. Danach kam es zu einer ausführlichen Konsolidierung, in deren Verlauf der Aktienkurs dreimal auf die Unterstützung durch das log. 38,2 % Retracement bei 15,79 EUR zurückfiel. Nach dem dritten Test dieser Marke startete die dritte Rallyphase. Im heutigen Handel bricht der Wert über den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch bei 27,35 EUR aus dem Juli 2019 aus. Dieser Trend verläuft heute bei ca. 22,97 EUR.

Kaufwelle nicht ausgereizt

Die Aktie könnte in den nächsten Wochen noch weiter ansteigen. Die aktuelle Aufwärtswelle könnte noch zu Kursgewinnen in Richtung 27,35-28,37 EUR führen. Spätestens in diesem Bereich ist allerdings mit größeren Gewinnmitnahmen zu rechnen. Ein Rückfall unter das letzte kleine Konsolidierungstief bei 21,85 EUR vom 30. November wäre allerdings ein Rückschlag für die Bullen. In diesem Fall könnte es zu einem Rücksetzer auf das Zwischenhoch aus dem Juni 2020 bei 19,75 EUR kommen.

