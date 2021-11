TRATON - Der Anfang ist gemacht

TRATON SE - WKN: TRAT0N - ISIN: DE000TRAT0N7 - Kurs: 23,300 € (XETRA)

Im Oktober stellte ich die Traton-Aktie als klassischen CRV-Play vor. Es hat etwas gedauert, bis der Wert angesprungen ist, nun löst er sich aber immer mehr nach oben. Dabei ist der Quartalsbericht zuletzt durchwachsen ausgefallen.

Der Umsatz zog zwar dank der Navistar-Übernahme deutlich an auf gut 8 Mrd. EUR, das operative Ergebnis lag aber mit 195 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert. Der neue Traton-Chef Christian Levin musste das Ziel für die Umsatzrendite von einer Spanne zwischen 5 und 7 % auf 5 bis 6 % absenken. Das unterbrach die Erholungsbewegung des SDAX-Titels aber nur kurz, das Ziel bei 23,75 EUR ist nahe. Die EMAs 50 und 200 im Wochenchart dienen nun bei knapp 23,50 und 23,70 EUR als Widerstände. Dort könnten die Verkäufer noch einmal versuchen, die Aktie nach unten zu drücken.

Gelingt dagegen der Befreiungsschlag mit Kursen darüber, wären weitere Kursgewinne in Richtung der Hochs bei 25,84 EUR bzw. der mittelfristigen Abwärtstrendlinie zu erwarten. In der aktuellen Situation geht es aber vorrangig darum, dass im Trade kein Minus mehr entsteht. Daher könnten Stopps beispielsweise unter das Vorwochentief bei 22,04 EUR nachgezogen werden. Wichtig bleibt mittelfristig die Unterstützungszone um 22 EUR, darunter werden Abgaben in Richtung 19,75 EUR wahrscheinlich.

Fazit: Nach der prozyklischen Idee vor gut einem Jahr läuft nun auch der antizyklische Trade bei Traton gut an. Anleger sollten den Stopp nachziehen und das Risiko so herausnehmen. Knackt die Aktie die beiden EMAs auf, liegt das nächste Ziel bei 25,84 EUR.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 22,58 30,00 36,87 Ergebnis je Aktie in EUR -0,20 2,03 3,47 KGV - 11 7 Dividende je Aktie in EUR 0,25 0,58 1,19 Dividendenrendite 1,07 % 2,49 % 5,11 % *e = erwartet

Traton-Aktie (Wochenchart)

50 EUR als Neukunde bei comdirect

Sichern Sie sich jetzt 50 EUR Prämie bis zum 30.11.2021 bei unserem angebundenen Broker! Alle weiteren Informationen erhalten Sie hier.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)