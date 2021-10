TRATON - Extrem antizyklisch, KGV 6! CRV-Fans aufgepasst!

TRATON SE - WKN: TRAT0N - ISIN: DE000TRAT0N7 - Kurs: 22,040 € (XETRA)

Fast ein Jahr ist es her, dass ich die Aktie des Nutzfahrzeug- und Busherstellers Traton zuletzt analysierte. Beide Prognosepfeile wurden im Wochenchart sehr schön abgefahren. Zunächst erfolgte der Rücksetzer auf den Support bei 15,80 EUR, anschließend der Ausbruch über die Marke von 18,60 EUR und innerhalb kürzester Zeit das Erreichen des Ziels bei 22,00 EUR. Hier stoppte der Anstieg aber nicht, sondern setzte sich im laufenden Jahr sogar auf neue Allzeithochs fort.

Nun, im Oktober 2021, erreicht die Aktie interessanterweise wieder das Kurslevel um 22 EUR. Die dortige Horizontale dient als starkes Unterstützungslevel. Bereits in den vergangenen Wochen wurden die Verkäufer dort immer wieder ausgebremst, das Abwärtsmomentum hat zudem nachgelassen. Mit engen Stopps, beispielsweise unter dem Tief der aktuellen Wochenkerze oder rund um 21 EUR, könnten Antizykliker nun auf eine Gegenbewegung spekulieren. Diese könnte die Aktie noch einmal in Richtung der gleitenden Durchschnitte EMA50 und EMA200 Woche rund um die Marke von 23,75 EUR führen. Ob anschließend auch eine neue mittelfristige Sequenz erneut in Richtung des Allzeithochs starten kann, wird sich erst noch zeigen müssen.

Fällt die Aktie dagegen ohne weitere Gegenwehr deutlich unter 22 EUR, wäre die Ausbruchsmarke bei 19,75 EUR das nächste Anlaufziel. Dort könnten Antizykliker erneut nach Umkehrtendenzen Ausschau halten.

Bemerkenswert: Die Aktie ist auf Basis der Schätzungen für 2022 extrem günstig bewertet. Das KGV liegt bei 6, die Dividendenrendite bei über 5 %. Sollten die Analysten richtig liegen, besteht also auch fundamental Aufwärtspotenzial.

Fazit: Im Idealfall dreht die Traton-Aktie nun nach oben und absolviert zumindest eine Erholung in Richtung 23,75 EUR.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 22,58 27,98 31,52 Ergebnis je Aktie in EUR -0,20 2,20 3,72 KGV - 10 6 Dividende je Aktie in EUR 0,25 0,84 1,19 Dividendenrendite 1,13 % 3,80 % 5,39 % *e = erwartet

