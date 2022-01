TRATON GROUP gründet TRATON Financial Services

TRATON baut zum 1. April 2022 eine gruppenweite und integrierte Geschäftseinheit für Finanzdienstleistungen auf

Johan Haeggman, CFO von Scania, wird die Einheit leiten und an den CEO der TRATON GROUP, Christian Levin, berichten

TRATON Financial Services wird umfassende Leistungen im Bereich Kundenfinanzierung anbieten, um die Nachfrage nach neuen Technologien und Geschäftsmodellen zu bedienen

München, 31. Januar 2022 - Mit dem Aufbau einer gruppenweiten und integrierten Geschäftseinheit für Finanzdienstleistungen kommt die TRATON GROUP einem beim Börsengang gemachten Versprechen wesentlich näher.

Die Kunden fordern mit Blick auf sich weiterentwickelnde Technologien und Geschäftsmodelle im Transport- und Logistik-Ökosystem zunehmend umfassendere und fortschrittlichere Dienstleistungen und suchen einen Partner, der ihr Geschäft unterstützt. Ein sehr wichtiger Teil davon sind die fortschrittlichen Finanzierungsdienstleistungen, die beispielsweise beim Wechsel der Kunden hin zu Elektrofahrzeugen oder Transport-as-a-Service-Modellen ins Spiel kommen.

Dank dem tiefen Verständnis der TRATON GROUP für künftige Kundenanforderungen in Bezug auf Hardware, Software und Dienstleistungen ist das Unternehmen stark positioniert, um seine Marken und deren Kunden mit diesen Finanzierungslösungen zu unterstützen. Mit dem erweiterten Finanzierungsgeschäft wird TRATON maßgeschneiderte und fortschrittliche Finanzierungslösungen für Kunden entwickeln und komplette Serviceangebote bündeln.

Für die Geschäftsmodelle der Zukunft wird das Angebot konzerneigener Finanzdienstleistungen ein entscheidender Erfolgsfaktor sein. Außerdem ermöglicht der Aufbau einer globalen Präsenz die nötigen Skaleneffekte und das Erreichen der kritischen Masse bei der Finanzierung. Damit können fortschrittliche und ganzheitliche Finanzdienstleistungen für alle Kunden der TRATON-Marken bereitgestellt werden.

Johan Haeggman wird zum 1. April 2022 als Leiter von TRATON Financial Services tätig. Aktuell ist Haeggman CFO von Scania. Er war an Aufbau und Leitung des erfolgreichen und profitablen Finanzdienstleistungsgeschäfts von Scania beteiligt.

Christian Levin, Vorstandsvorsitzender der TRATON GROUP: „Mit der Gründung von TRATON Financial Services beschleunigt die TRATON GROUP den Wandel zum weltweit führenden Anbieter von nachhaltigen und vollständig vernetzten Transportlösungen und zum echten Partner für die Kunden aller unserer Marken. Mit diesem Schritt erreichen wir auch einen weiteren Meilenstein in der Transformation der TRATON Holding, in der wir Schlüsselelemente aller Marken zum Vorteil der Gruppe bündeln. Johan Haeggman ist für diese Aufgabe perfekt geeignet und bringt Erfahrung aus fast 30 Jahren in der Nutzfahrzeugindustrie mit. Unter anderem hat er in den vergangenen sieben Jahren den Bereich aufgebaut und geleitet, der zum Maßstab in der Finanzdienstleistungsbranche geworden ist.“

Johan Haeggman wurde 1960 geboren und schloss 1989 sein Studium der Betriebs- und Volkswirtschaft mit einem Bachelor of Science in Business Administration and Economics ab. 1989 kam er als Trainee zu Scania und übernahm 1991 seine erste Führungsposition. Nach mehreren Management-Positionen in Europa und Lateinamerika wurde Haeggman 2015 Executive Vice President und Chief Financial Officer von Scania.

