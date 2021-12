TRATON GROUP intensiviert den Austausch zwischen ihren Marken

TRATON GROUP setzt mit der neuen Strategie nicht nur auf den Austausch von

Technologie, sondern auch auf Wissenstransfer

TRATON-Marken MAN Truck & Bus und Navistar tauschen ihre Vertriebsvorstände

Göran Nyberg, Mitglied des Vorstands von MAN Truck & Bus, wird Mitglied des Vorstands von Navistar

Friedrich Baumann, Mitglied des Vorstands von Navistar, wird Mitglied des Vorstands von MAN Truck & Bus

München, 20. Dezember 2021 - Die TRATON GROUP setzt mit ihrer neuen Strategie nicht nur auf den stärkeren Austausch von Technologie innerhalb der Gruppe, sondern auch auf vermehrten Wissenstransfer. In diesem Zuge tauschen die bisherigen Vertriebsvorstände der TRATON-Marken MAN Truck & Bus und Navistar ihre Posten.

Göran Nyberg, Vertriebsvorstand der MAN Truck & Bus SE, wechselt zum 1. März 2022 als Executive Vice President Commercial Operations zu Navistar. Er tauscht seine Position mit Friedrich Baumann, Navistar‘s Executive Vice President Sales, Marketing and Aftersales, der mit Wirkung zum 1. April 2022 als Head of Sales and Customer Solutions zu MAN wechselt.

Der Know-how-Austausch zwischen Navistar und MAN stärkt die Ausrichtung der Marken innerhalb der TRATON GROUP und unterstreicht die intensive Zusammenarbeit der internationalen Gruppe starker Nutzfahrzeugmarken.

Christian Levin, Vorstandsvorsitzender der TRATON SE, sagt: „Sowohl Friedrich Baumann als auch Göran Nyberg sind ausgewiesene Nutzfahrzeugexperten mit großer Erfahrung und einem klaren Verständnis der Kundenbedürfnisse in der Transportbranche. Unsere internationale Gruppe starker Nutzfahrzeugmarken wächst immer enger zusammen. MAN, Navistar und damit auch die TRATON GROUP insgesamt werden von diesem Wechsel und Erfahrungsaustausch profitieren.“

Alexander Vlaskamp, Vorstandsvorsitzender der MAN Truck & SE, fügt hinzu: „Ich danke Göran Nyberg für seine erfolgreiche Arbeit der vergangenen Jahre. Unter seiner Leitung wurde die Einführung unserer neuen Lkw-Generation zu einem echten Kundenerfolg. Göran Nyberg hat darüber hinaus die Neuaufstellung des Sales-Bereichs erfolgreich eingeleitet. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Friedrich Baumann. Mit seiner internationalen Erfahrung, seinem strategischen Verständnis und seiner fundierten Branchenkenntnis wird er in unserem neuen Vorstandsteam wertvolle Impulse setzen.“

Mathias Carlbaum, President und CEO von Navistar, erklärt: "Unter der erfolgreichen Führung von Friedrich Baumann hat Navistar eine enge gemeinsame Ausrichtung mit den Händlernetzen von International Truck und IC Bus vorangetrieben und alle kommerziellen Aktivitäten darauf ausgerichtet, im Sinne des Erfolgs unserer Kunden maximalen Wert zu schaffen. Ich danke ihm für seine Verdienste um Navistar und wünsche ihm viel Erfolg bei MAN. Ich freue mich, Göran Nyberg wieder in den USA und bei Navistar begrüßen zu dürfen. Er bringt fundierte Erfahrung im internationalen Vertrieb und in der Transformation mit, sowie ein umfassendes Verständnis des nordamerikanischen Marktes, das für den anhaltenden Erfolg unseres Unternehmens und des Führungsteams von Navistar unerlässlich ist."

