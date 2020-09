TRATON GROUP und TuSimple schließen globale Partnerschaft für autonom fahrende Lkw

Autonom fahrende Lkw bieten Kunden gesteigerte Sicherheit und Effizienz sowie Kosteneinsparungen

Testfahrzeuge von Scania bald mit Technik von TuSimple unterwegs

TRATON CEO Matthias Gründler: „Innovative Zukunftstechnologien, die unseren Kunden Mehrwert bieten, sind ein wesentlicher Teil unserer Strategie.“

München/San Diego, 23. September 2020 - Die TRATON GROUP und TuSimple, ein Produzent von Technologien für autonomes Fahren mit Fokus auf schweren Lkw mit Sitz in San Diego, sind eine strategische Partnerschaft eingegangen, um künftig bei der Entwicklung autonom fahrender Lkw zusammenzuarbeiten. Als erste Partnerschaft dieser Art in Europa bringt sie einen globalen Nutzfahrzeughersteller und einen Produzenten von Technologie für autonomes Fahren der SAE-Stufe 4 (L4) zusammen. In einem gemeinsamen Entwicklungsprojekt wollen TRATON und TuSimple eine erste Hub-to-Hub-Route zwischen Södertälje und Jönköping in Schweden in Betrieb nehmen, auf der Lkw von Scania auf SAE-Stufe 4 fahren sollen. Im Rahmen der Partnerschaft übernimmt TRATON zudem eine Minderheitsbeteiligung an TuSimple.

„Die globale Partnerschaft mit TuSimple bringt uns auf unserem Weg zum Global Champion einen weiteren Schritt voran. Innovative Zukunftstechnologien, die unseren Kunden Mehrwert bieten, sind ein wesentlicher Teil unserer Strategie“, sagte Matthias Gründler, CEO der TRATON GROUP. Die ersten Test-Fahrzeuge sollen auf der hochautomatisierten Stufe 4 unterwegs sein. TuSimple hat seine Technologie seit 2017 bereits mit mehreren Millionen Testkilometern auf öffentlichen Straßen erprobt und ist ein führender Entwickler von Lösungen für autonomes Fahren, etwa im Bereich Perzeption und Nachtsicht.

„Unsere Partnerschaft mit der TRATON GROUP beschleunigt die Einführung autonomer Lkw-Technologie auf den internationalen Märkten. Wir freuen uns auf diese globale Zusammenarbeit“, so Cheng Lu, Präsident von TuSimple. „Die TRATON GROUP hat einen hervorragenden Ruf und verfügt über ein Lkw-Marken-Portfolio von Weltklasse. Ihre Beteiligung an TuSimple ist ein hervorragendes Zeugnis für unsere Technologie und unseren Ansatz.“

Entwickler bei der TRATON GROUP und TuSimple arbeiten eng zusammen, um autonome Systeme der SAE-Stufe 4 für die Lkw der TRATON-Marken zu entwickeln, die zu vollautomatischem Fahren ohne menschliches Zutun unter bestimmten Fahrbedingungen und auf allen Märkten fähig sein werden. Der Einsatz autonom fahrender Lkw bietet Kunden wertvolle Vorteile im Langstrecken-Güterverkehr, so eine gesteigerte Sicherheit und Effizienz bei gleichzeitiger Einsparung von Kraftstoff und Betriebskosten.

Ziel von TRATON ist es, in Schweden, Deutschland und weiteren Ländern Lkw-Flotten auf der Straße zu erproben, die ohne Fahrer auskommen. Damit ließe sich mittelfristig der zunehmende Mangel an Fahrern abschwächen. Experten schätzen, dass allein in Deutschland derzeit rund 60.000 Fahrer fehlen. Zudem wären autonom fahrende Lkw in der Lage, die Gesamtauslastung der Lkw-Kapazitäten zu verbessern. Erste Anwendungsfälle außerhalb von abgegrenzten Bereichen sind insbesondere für hochfrequentierte Hub-to-Hub-Routen denkbar.

TRATON GROUP

Die TRATON SE ist eine Tochtergesellschaft der Volkswagen AG und gehört mit ihren Marken MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus und RIO zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Im Jahr 2019 setzten die Marken der TRATON GROUP insgesamt rund 242.000 Fahrzeuge ab. Das Angebot umfasst leichte Nutzfahrzeuge, Lkw und Busse, an 29 Produktions- und Montagestandorten in 17 Ländern. Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte das Unternehmen in seinen Nutzfahrzeugmarken weltweit rund 83.000 Mitarbeiter. Die Gruppe hat den Anspruch, den Transport neu zu erfinden — mit ihren Produkten, ihren Dienstleistungen und als Partner ihrer Kunden.

TuSimple TuSimple ist ein Entwickler von Technologien für autonomes Fahren mit Hauptsitz in San Diego, Kalifornien, und weiteren Standorten in Tucson, Shanghai und Peking. TuSimple entwickelt eine marktfähige Lösung für vollautonomes Fahren der Stufe 4 (SAE) für schwere Lkw im Fernverkehr. TuSimple ist der einzige Anbieter von Lösungen für autonom fahrende Lkw, die auf Autobahnen und Landstraßen ohne menschliches Zutun fahren können. Das Unternehmen wurde 2015 mit der Mission gegründet, die Sicherheit und Effizienz im Lkw-Verkehr zu erhöhen und gilt mittlerweile als Branchenführer für Technologie für autonom fahrende Lkw.