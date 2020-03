TRATON SE verschiebt Hauptversammlung aufgrund der Coronavirus-Ausbreitung München, 27. März 2020 - Der Vorstand der TRATON SE hat beschlossen, die bislang für den 28. Mai 2020 geplante ordentliche Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2019 aufgrund der starken Ausbreitung des Coronavirus zu verschieben. Der neue Termin für die Hauptversammlung wird zu gegebener Zeit mitgeteilt. Zum Schutz aller Teilnehmer der Hauptversammlung folgt die TRATON SE den Ratschlägen des Robert-Koch-Instituts und der Gesundheitsbehörden, auf öffentliche Veranstaltungen in der nächsten Zeit zu verzichten, um Ansteckungen mit dem Coronavirus zu verhindern. Damit verbunden ist die entsprechende zeitliche Verschiebung des Gewinnverwendungsbeschlusses und der Dividendenzahlung.

Die TRATON SE ist eine Tochtergesellschaft der Volkswagen AG und gehört mit ihren Marken MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus und RIO zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Im Jahr 2019 setzten die Marken der TRATON GROUP insgesamt rund 242.000 Fahrzeuge ab. Das Angebot umfasst leichte Nutzfahrzeuge, Lkw und Busse, an 29 Produktions- und Montagestandorten in 17 Ländern. Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte das Unternehmen in seinen Nutzfahrzeugmarken weltweit rund 82.700 Mitarbeiter. Die Gruppe hat den Anspruch, den Transport neu zu erfinden - mit ihren Produkten, ihren Dienstleistungen und als Partner ihrer Kunden.