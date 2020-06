Trauernde versammeln sich in Houston vor Beisetzung von George Floyd

Houston (Reuters) - Am Tag vor der Beisetzung des gewaltsam getöteten Afroamerikaners George Floyd haben Trauernde im texanischen Houston Abschied von ihm genommen.

In der Stadt wo Floyd aufgewachsen war, säumten am Montag US-Flaggen den Weg zur Kirche Fountain of Praise, wo sein Sarg aufgebahrt war. Hunderte Menschen standen vor dem Gotteshaus Schlange. Heute sei ein wichtiger Tag, sagte Perence Mcintosh, selbst Afroamerikaner und Bürger von Houston. "Es ändert sich viel", erklärte er. Es sei tragisch, dass jemand dafür habe sein Leben lassen müssen. Floyd sollte am Dienstag beigesetzt werden. Es wurde erwartet, dass die Trauerrede von dem schwarzen Bürgerrechtler Al Sharpton gehalten wird.

Im Laufe des Montags sollte sich der führende demokratische Präsidentschaftsbewerber Joe Biden nach Angaben seines Stabes mit Floyds Familie treffen. Biden dürfte im November gegen den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump antreten. Der 46-jährige Floyd war am 25. Mai gestorben, nachdem ein weißer Polizist ihn minutenlang mit dem Knie auf dem Hals zu Boden gedrückt hatte. Sein Tod löste in zahlreichen US-Städten und in anderen Ländern - darunter auch Deutschland - Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt aus. Mehrere amerikanische Städte haben in der Folge zum Teil tiefgreifende Reformen angekündigt. Die Demokraten stellten am Montag im Kongress einen Gesetzentwurf gegen Polizeibrutalität vor.