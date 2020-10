TRAVELERS COMPANIES - Zahlen wurden gut aufgenommen

Travelers Companies Inc.,The verfehlt im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 3,12 USD die Analystenschätzungen von 3,16 USD. Der Umsatz liegt mit 8,28 Mrd. USD über den Erwartungen von 7,55 Mrd. USD

Die Aktie von Travelers Companies befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Der Startpunkt ist das Tief aus dem September 1990 bei 8,68 USD. Am 16. Juli 2019 markierte der Wert sein aktuelles Allzeithoch bei 155,09 USD.

Seit diesem Hoch befindet sich die Aktie in einer Abwärtsbewegung. Dabei beschleunigte sich der Abverkauf im Februar und März 2020 massiv. Es kam zu einem Tief bei 76,99 USD.

Dort begann die Aktie mit einer Bodenbildung. Diese kann als 1-2-3 Boden angesehen werden. Am 08. Juni markierte der Wert ein Hoch bei 128,13 USD. Seitdem konsolidiert er in einem bullischen Keil und näherte sich dem log. 50 % Retracement. Nach den gestrigen Zahlen sprang die Aktie mit einem Plus von 5,29 % an die Oberkante dieses Keils, die heute bei 117,89 USD und damit minimal unter dem gestrigen Schlusskurs liegt. Dieser Bullkeil kann auch als sog. Ross Haken angesehen werden.

Jetzt im Rallymodus?

Gelingt der Aktie von Travelers Companies ein stabiler Ausbruch über 117,89 USD, dann könnte die Aktie in den kommenden Tagen und Wochen deutlich ansteigen. Kursgewinne in Richtung 140 USD wären durchaus möglich. Sollte sich der Widerstandsbereich um 117,89 USD jedoch als zu hoch erweisen, dann könnte es in den nächsten Tagen noch einmal zu einem Rücksetzer in Richtung 104,22 USD, also dem log. 50 % Retracement kommen.

