Traxens gibt Partnerschaft mit COSCO bekannt

Seine IoT-Datendienste bieten Vorteile für Frachteigentümer und fördern die Einführung intelligenter Containerlösungen als De-facto-Branchenstandard

Traxens, ein Anbieter hochwertiger Daten und Dienstleistungen für die Wertschöpfungskette, hat eine bedeutende Partnerschaft mit COSCO Shipping Logistics initiiert. Das Ziel der Kooperation ist die Einführung umfassender IoT-Datendienste, die auf Traxens hochmodernen intelligenten Containerlösungen basieren. Beide Unternehmen führen ein Testprogramm zur Bereitstellung von IoT-Datendiensten für den globalen Kundenstamm von COSCO Shipping Logistics durch und wollen gemeinsam die Digitalisierung der Lieferkette vorantreiben. Dieser Schritt folgt auf die Eröffnung des Traxens-Büros in China - dem ersten außerhalb Frankreichs.

COSCO ist eine führende globale Reederei und Containerlogistikanbieter in China. Im Rahmen der Partnerschaft mit COSCO wird Traxens seine Fähigkeit zur Maximierung von Kundenvorteilen durch den Einsatz seiner intelligenten Containerlösungen und digitalen Dienstleistungen unter Beweis zu stellen und einen wichtigen Beitrag zur fortschreitenden Digitalisierung der globalen Containerlogistikbranche leisten. Angesichts des zunehmenden Wettbewerbsdrucks auf globale Lieferketten werden eine verbesserte Nachverfolgung und ein intelligenteres Datenmanagement zu einem bedeutenden Differenzierungsfaktor für alle führenden Akteure der Seetransportbranche.

Die Zusammenarbeit wird COSCO ermöglichen, Frachteigentümern, die eine umfassende Visibilität auf dem gesamten Transportweg sowie eine kontinuierliche Effizienzoptimierung ihrer Lieferketten wünschen, erstklassige Datendienste anzubieten. Diese gemeinsame Entwicklung bei der Digitalisierung der Container-Lieferkette bedeutet einen Meilenstein für die internationale Expansionsstrategie von Traxens und wird dem Unternehmen helfen, die weitere Geschäftsentwicklung in Asien voranzutreiben.

„Unser wichtigstes Ziel als Unternehmen besteht darin, einen substanziellen Kundenvorteil zu schaffen, indem wir über technologische Innovationen und weltweite Kundenbetreuung überragende Lösungen und Dienstleistungen bereitstellen“, so David Marchand, CEO bei Traxens. „Unsere Partnerschaft mit COSCO wird einen signifikanten Geschäftsnutzen für Frachteigentümer und Endkunden ermöglichen und die weitere Digitalisierung der Containerlogistikbranche im Interesse der Kunden weltweit voranbringen.“

„Traxens ist sehr erfreut über die Zusammenarbeit mit COSCO bei der Implementierung seiner bewährten intelligenten Containerlösungen, um die Rationalisierung von Betriebsabläufen des Unternehmens und die Optimierung der Kundenerfahrung zu unterstützen“, kommentiert Vincent Gu, Managing Director bei Traxens Asia-Pacific. „Bei der Bereitstellung von globaler Transparenz, Ausnahmemanagement und Geschäftsanalytik ist Traxens überragend. Durch die Kooperation mit globalen Reedereien wie COSCO können wir das Potenzial unserer marktführenden IoT-Lösungen demonstrieren und den Kunden eine durchgängige Versandtransparenz und prädiktive Informationen anbieten, von denen die Endnutzer und die gesamte Branche profitieren werden.“

„Zusammen mit unserem Partner Traxens wollen wir eine führende Rolle bei der Digitalisierung übernehmen und unsere Führungsposition in der globalen Containerlogistikbranche behaupten“, so Sheng Liu, General Manager der Containerlogistiksparte von COSCO SHIPPING Logistics. „Als führendes globales Logistikunternehmen sind wir voll und ganz auf die Bedürfnisse unserer Kunden in Bezug auf ihre Lieferkette ausgerichtet. Wir sind davon überzeugt, dass die von Traxens entwickelten IoT-Dienste unverzichtbar sind, um Nachverfolgung und Management von bewegten Gütern zu verbessern.“

Über COSCO Shipping

Die COSCO SHIPPING Logistics Co., Ltd (COSCO SHIPPING Logistics), ein der CHINA COSCO SHIPPING CORPORATION LIMITED angegliedertes Unternehmen, ist ein international integrierter Anbieter von Logistikdienstleistungen mit Schwerpunkt auf Versandlogistik. Zu seinem Angebot gehören eine umfassende Prozesslogistik und Lieferkettenlösungen für Kunden im In- und Ausland. Mit seinem Renommee als professioneller Dienstleister ist COSCO Shipping ein wichtiger Partner für Regierungen, Seehäfen, Bahnunternehmen, Flughafenbetreiber und große multinationale Unternehmen.

Das Unternehmen mit Sitz in Peking ist aus der Fusion von CHINA COSCO Logistics Co., Ltd. (Unternehmen der COSCO Group), China Shipping Logistics Co., Ltd. (China Shipping Group) und China Shipping Agency Co., Ltd. (China Shipping Group) hervorgegangen. Gegründet wurde es am 21. Dezember 2016. Die China Ocean Shipping Tally Company wurde nach der Integration am 18. September 2017 der COSCO SHIPPING Logistics angegliedert.

Das Servicenetz des Unternehmens erstreckt sich über 30 Provinzen Chinas und zahlreiche andere Länder und Regionen in Europa, Amerika, Asien und Afrika. Weltweit unterhält es ein weitreichendes Netz von mehr als 600 Vertriebs- und Serviceniederlassungen und stellt seinen Kunden ein breitgefächertes Angebot an Logistiklösungen bereit. Seit seiner Gründung wurde COSCO Shipping Logistics mit dem Goldenen Pegasus Prize ausgezeichnet und ist seit vielen Jahren bekannt als eines der National Advanced Logistics Enterprises.

http://www.cosco-logistics.com.cn/

Über Traxens

Traxens treibt die digitale Transformation in der globalen Lieferkette voran. Die bahnbrechende IoT-Technologie, das Know-how in Bezug auf Data Science, die globale Logistikerfahrung und die führenden Standards des Unternehmens ermöglichen die gewinnbringende Nutzung umfassender Echtzeitinformationen über Wirtschaftsgüter, die per Schiff, Bahn oder Lkw transportiert werden. Hunderte internationaler Frachteigentümer vertrauen Traxens, denn sie profitieren von geringeren Haus-zu-Haus-Transportkosten, optimierten Investitionen und minimalen Risiken. Durch die Partnerschaft mit international führenden Reedereien, Bahnspeditionen und intelligenten Häfen unterstützt Traxens alle Beteiligten des globalen Lieferketten-Ökosystems bei der Optimierung der Entscheidungsfindung, betrieblicher Abläufe und des Kundendienstes. Traxens ist ein privates Unternehmen mit Sitz in Marseille, Frankreich.

www.traxens.com

