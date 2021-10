Treffen mit Blinken/Chinas Außenminister wirft USA 'Einmischung' vor

ROM (dpa-AFX) - Chinas Außenminister Wang Yi hat den USA bei einem Treffen mit dem amerikanischen Außenminister Antony Blinken in Rom "rücksichtslose Einmischung in innere Angelegenheiten" vorgeworfen. Angesichts der wachsenden Spannungen um Taiwan unterstrich Wang Yi bei dem Gespräch am Rande des Gipfels der großen Wirtschaftsmächte (G20), dass es hier um die "heikelste Frage" zwischen China und den USA gehe, wie das Außenministerium in Peking berichtete.

Wang Yi unterstellte den USA, die Unabhängigkeitskräfte in Taiwan zu unterstützen. Er forderte die USA auf, eine "echte Ein-China-Politik zu verfolgen, keine falsche", wie der Minister zitiert wurde. Die chinesische Führung in Peking betrachtet die demokratische Insel nur als Teil der Volksrepublik und droht mit einer gewaltsamen Eroberung zur "Wiedervereinigung". Der Konflikt hatte sich jüngst verschärft.

US-Präsident Joe Biden hatte gesagt, dass die USA eine "Verpflichtung" hätten, Taiwan im Falle eines Angriffs durch China zu verteidigen. Da Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping wegen der Corona-Pandemie nicht zum G20-Gipfel gereist war, konnte es dort nicht zu einer ersten Begegnung des neuen US-Präsidenten mit ihm kommen. Beide planen in den kommenden Wochen ein virtuelles Treffen.

Weitere Themen des Außenministertreffens waren nach chinesischen Angaben auch die Spannungen mit Nordkorea, die Lage in Myanmar und Afghanistan und der Atomstreit mit dem Iran./lw/DP/he