Treffen Sie die Vontobel Finanz-Experten bei der Invest Digital am 23. und 24. April

Werbung

Auch 2021 sind physische Börsentage und Messen leider noch nicht wieder möglich. Daher findet am 23. und 24. April die INVEST Digital 2021 statt. Auch hier wird es wieder informative Vorträge im Livestream geben und Sie haben die Möglichkeit, namhafte Aussteller an ihren virtuellen Messeständen zu besuchen.

Vontobel ist an beiden Tagen mit zwei Vorträgen für Sie dabei.

Am Freitag, den 23.04 um 14:45 Uhr findet ein Vortrag mit Hans-Jürgen Haack (Haack Börsenbriefe) und Jessica Rechter von Vontobel zum Thema "Zünden Sie den Rendite-Turbo mit Zertifikaten – wie Sie die aussichtsreichsten Trades erkennen" statt.

Am Samstag, den 24.04 um 15.30 Uhr spricht David Hartmann von Vontobel über "Blockchain, E-Sports, Gaming & Wasserstoff – Mit Zertifikaten einfach an den Megatrends partizipieren".

Die Vorträge richten sich an Börseneinsteiger ebenso wie an erfahrene Trader. Sie benötigen ausschließlich ein internetfähiges Endgerät und brauchen nichts zu installieren, jedoch ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Bitte senden Sie uns eine Email für einen kostenlosen Eintrittscode.

Vontobel Digital Investing



Bank Vontobel Europe AG

Flow Products Distribution

Bockenheimer Landstraße 24

DE-60323 Frankfurt am Main



— zertifikate.de@vontobel.com — zertifikate.vontobel.com — 00800 93 00 93 00