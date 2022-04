Werbung

Treffen Sie die Vontobel Finanz-Experten bei der Invest Stuttgart am 20. und 21. Mai

Endlich nicht mehr online: Die Invest, Leitmesse für Finanzen und Geldanlage ist wieder da. Neben informativen Vorträgen haben Sie die Möglichkeit namhafte Aussteller an ihren Messeständen zu besuchen. Das zweitätige Event am 20. und 21. Mai richtet sich an Börseneinsteiger ebenso wie an erfahrene Trader.Die Vorträge reichen dabei von Grundlagen über Informationen zu Anlage in Aktien, Fonds, Zertifikaten, bis hin zur technischen Analyse und volkswirtschaftlichem Ausblick. Nutzen Sie die Gelegenheit, tief in die Finanzwelt einzutauchen und einen Überblick über Trends und Chancen zu gewinnen, sowie mit unseren Experten vor Ort in Gespräch zu kommen.Vontobel bietet Ihnen die Möglichkeit die Messe in Stuttgart kostenlos zu besuchen. Es ist lediglich eine vorherige Anmeldung erforderlich. Bitte senden Sie uns eine E-Mail für Ihr exklusives Gratisticket.Weitere Infos zu Veranstaltung erhalten Sie hier.

Schlussglocke: Wissen was die Märkte bewegt

Expertenwebinar mit Stephan Feuerstein und Ingmar Königshofen, jeden Mittwoch ab 17:30 Uhr

