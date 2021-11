Treibhausgas-Ausstoß fast auf Vor-Corona-Niveau - Ringen um Kohle-Aus

Glasgow/New York (Reuters) - Der weltweite Kohlendioxid-Ausstoß hat einer Studie zufolge vor allem wegen der Emissionen aus Kohle- und Gaskraftwerken fast wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht.

Zwar bleibe der Ausstoß im Verkehrs-Sektor eher niedrig, hieß es in der am Donnerstag vorgelegten Untersuchung des Global Carbon Project. Jedoch seien die Emissionen aus Kohle und Erdgas in den Energie- und Industriesektoren infolge der Wirtschaftserholung deutlich gestiegen.

Gerade Kohlemeiler gelten weltweit als Kernproblem im Kampf gegen den Klimawandel. Die G20-Staaten als größte Industrie- und Schwellenländer haben sich bereits verpflichtet, neue Kohle-Anlagen im Ausland nicht mehr zu finanzieren. 20 Staaten unter Führung der USA und Kanada haben nun auch einen Finanzierungs-Stopp bei Öl- und Gas-Anlagen im Ausland zugesagt. Der Internationalen Energie-Agentur (IEA) zufolge rückt - wenn alle aktuellen Zusagen erfüllt werden - das weltweite Klimaziel in realistische Nähe.

Der Weltklimakonferenz von Glasgow kommt besondere Bedeutung zu, da das jetzige Jahrzehnt als entscheiden im Kampf gegen den Klimawandel gilt. 2015 hat die Weltgemeinschaft in Paris beschlossen, dass die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad, möglichst 1,5 Grad, im Vergleich zur vorindustriellen Zeit begrenzt werden muss.

Zum Höhepunkt der Corona-Pandemie gingen die Emissionen in den meisten Ländern deutlich zurück, so dass auch Deutschland sein Klimaziel für 2020 wider erwarten noch erreichen konnte. Im Zuge der wirtschaftlichen Erholung ist der CO2-Ausstoß allerdings auf dem Weg zurück zu alten Werten. "Wir hatten mit einem gewissen Wiederanstieg gerechnet", sagte auch der Studienleiter Pierre Friedlingstein des Global-Carbon-Projects von der University of Exeter. "Was uns überrascht hat, war die Intensität und Geschwindigkeit des Wiederanstiegs." China und Indien dürften in diesem Jahr höhere Treibhausgas-Emission ausweisen als 2019, die USA und Europa etwas geringere.

Bei Umweltgruppen kam daher die Zusage von 20 Staaten gut an, dass sie neben Kohlekraftwerken auch sämtliche andere fossile Anlagen im Ausland nicht mehr mit Hilfe staatlicher Mittel finanzieren wollten. "Wir werden direkte öffentliche Hilfen für den fossilen Energiesektor zum Ende 2022 einstellen", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Staaten, darunter den USA und Kanada.

IEA - ERWÄRMUNG KÖNNTE AUF 1,8 GRAD BEGRENZT WERDEN

Für Überraschung sorgten auch optimistische Aussagen der Internationalen Energieagentur (IEA). Wenn alle bisherigen Klimazusagen einschließlich der versprochenen Reduzierung des Methan-Ausstoßes erfüllt würden, könne die Erd-Erwärmung auf 1,8 Grad begrenzt werden, schrieb IEA-Chef Fatih Birol auf Twitter. Das habe eine IEA-Analyse ergebe.

Methan (CH4) ist noch klimaschädlicher als Kohlendioxid (CO2). Rund 100 Staaten haben sich hinter eine Initiative der USA und der EU gestellt, bis 2030 den Methan-Ausstoß um mindestens 30 Prozent gegenüber 2020 zu senken. Nach einer Einschätzung der EU könne dies die Erderwärmung um 0,2 Grad dämpfen.