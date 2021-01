Trendfolger Proffe: Die Welt ist im Umbruch - deswegen profitieren Mercadolibre und United Rental

In der heutigen Sendung blickt der Trendfolger auf Mercadolibre und United Rental. Mercadolibre hat an der Börse längst das eigene Vorbild Ebay überflügelt und ist mittlerweile das größte E-Commerce-Unternehmen im lateinamerikanischen Raum. United Rental wiederum dürfte nach Proffes Meinung von der aktuellen Lage in den USA profitieren.

Zugehörige Wertpapiere: US58733R1023, US9113631090