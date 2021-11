Trennt sich Musk bald von Tesla-Aktien? - Pfizer fest, zu Lasten des Wettbewerbs.

Replaced by the video

Der US-Fiskus bittet Elon Musk zur Kasse und es kursieren Spekulationen, dass der Milliardär deshalb ein grösseres Tesla-Aktienpaket verkaufen wird. Neben Coinbase, melden diese Woche Disney, Palantir und BioNtech Ergebnisse. Berkshire Hathaway schlittert an den Gewinn- und Umsatzzielen vorbei, meldet aber einen Cash-Rekord von $150 Milliarden und ausgeweitete Aktienrückkäufe. Ausserdem wartet die Wall Street mit Spannung auf den Börsengang von Rivian. Neben Ford, ist Amazon an dem eAuto-Hersteller beteiligt. Eine teure Bewertung, so das US-Anlegermagazin Barron’s. Liefert das Management aber, und die Ziele können erreicht werden, sieht die Aktie günstig aus.

