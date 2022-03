Trinity schüttet 232. Quartalsdividende in Folge aus

Der amerikanische Industriekonzern Trinity Industries Inc. (ISIN: US8965221091, NYSE: TRN) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,23 US-Dollar je Aktie an seine Investoren ausschütten. Die Ausschüttung erfolgt am 29. April 2022 (Record date: 14. April 2022).

Damit zahlt das Unternehmen mit Sitz in Dallas, im US-Bundesstaat Texas, auf das Gesamtjahr gerechnet unverändert 0,92 US-Dollar an die Anteilsinhaber aus. Dies entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 32,63 US-Dollar (Stand: 11. März 2022) einer Dividendenrendite von 2,82 Prozent. Trinity Industries schüttet nach Firmenangaben die 232. Quartalsdividende in ununterbrochener Folge aus. Der Konzern wurde 1933 unter dem Namen Trinity Steel in Dallas gegründet und ist ein Hersteller von Schienenfahrzeugen und Schienenfahrzeugteilen oder auch Leitplanken. Im vierten Quartal (31. Dezember) des Fiskaljahres 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 472,2 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 359,7 Mio. US-Dollar), wie am 17. Februar berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 134 Mio. US-Dollar nach einem Verlust von 127,2 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor. Die Aktie verzeichnet auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresbeginn 2022 ein Plus von 8,05 Prozent und die Marktkapitalisierung beträgt 2,72 Mrd. US-Dollar (Stand: 11. März 2022). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de