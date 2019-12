TRIPADVISOR - Trendwendeversuch gestartet!

Tripadvisor Inc. - WKN: A1JRLK - ISIN: US8969452015 - Kurs: 30,340 $ (NASDAQ)

Seit über einem Jahr geht es nur noch abwärts mit Tripadvisor. Damit ist sie ein krasser Underperformer in 2019. Während die US-Indizes von einem Allzeithoch zum nächsten klettern, erreicht der Wert innerhalb seines Abwärtstrends seit 2014 neue Tiefs. Mit der Stabilisierung der letzten Wochen und der Rally der vergangenen beiden Tage hätten die Bullen jetzt aber gute Chancen, eine größere Erholung und vielleicht auch eine längerfristige Trendwende einzuleiten.

Kleiner Doppelboden ist aktiv

Mit der Rückkehr über 29,60 wurde ein kleiner Doppelboden aktiviert. Zudem ist die Aktie in das Gap vom 19. November eingedrungen. Diese Kurslücke könnte jetzt mit einem Anstieg bis 31,80 - 32,50 USD geschlossen werden. Oberhalb davon wäre Platz bis 35,30 - 36,00 und ggf. 37,30 - 38,00 USD. Dieses bullische Szenario ist bei dem schwachen Wert aber sehr spekulativ.

Kippt das Papier jedoch wieder zurück und unterschreitet 28,60 USD per Tagesschlusskurs, könnte das Tief bei 27,68 USD wieder getestet werden. Darunter sind Abgaben bis 25,50 - 26,00 USD möglich.

(© GodmodeTrader 2019 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)