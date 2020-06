Trittin: Trump belastet einmal mehr transatlantisches Bündnis

BERLIN (dpa-AFX) - Der Grünen-Außenpolitiker Jürgen Trittin hat US-Präsident Donald Trump vorgeworfen, mit der Ankündigung eines Truppenabzugs aus Wahlkampfgründen das transatlantische Bündnis weiter schwer zu belasten. Trittin sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Nach der Verhängung von Strafzöllen, völkerrechtswidrigen Sanktionen und der Feststellung, dass Europa schlimmer als China sei, darf das auf dieser Seite des Atlantik niemanden mehr überraschen. Es muss aber tief beunruhigen." Aus Wahlkampfgründen breche Donald Trump "einen weiteren Stein aus der Mauer des transatlantischen Verhältnisses".

Trittin, Mitglied des Auswärtigen Ausschusses, argumentierte weiter: Bundeskanzlerin "Angela Merkel hat ihm die Show vermasselt, als sie sich weigerte, sich an der G7-Gipfel-Inszenierung im Weißen Haus zu beteiligen. Nun rächt Trump sich. Damit bestätigt er die Richtigkeit von Merkels Entscheidung. Die Corona-Pandemie ist nicht überwunden, nicht in Europa und schon gar nicht in den USA."

"Bei Trumps Rache bleiben Kerninteressen der USA auf der Strecke", mahnte Trittin. Denn die US-Truppen seien nicht aus Selbstlosigkeit in Europa. "Ohne Ramstein, Stuttgart und Landstuhl würden die USA ihre Fähigkeit schwächen, global Krieg führen zu können. Aber nach dem Abschied von den gemeinsamen Werten interessieren Trump offenkundig auch gemeinsame Interesse immer weniger."

"Wenn jetzt Teile der US-Truppen nicht nach Hause, sondern nach Polen verlegt würden, würde dies ein Mehr an Unsicherheit bedeuten. Mit einer dauerhaften Stationierung von US-Truppen dort würde die gültige Nato-Russland-Akte massiv infrage gestellt", erläuterte der frühere Bundesumweltminister. "Das Eskalationsrad gegenüber Russland würde weiter gedreht. Daran hat Europa kein Interesse und auch nicht der Rest der Welt."

Trump spalte nicht nur die USA. "Er wird für Europa zum Sicherheitsrisiko. Europa braucht klare Alternativen. Es muss eigene Abrüstungsschritte gehen und eigene Rüstungskontrollvorhaben mit Russland auf den Weg bringen", mahnte Trittin.

Trump plant nach Medienberichten einen drastischen Abbau der US-Truppen in Deutschland. Das "Wall Street Journal" berichtete unter Bezug auf ungenannte US-Regierungsvertreter, Trump habe das Pentagon angewiesen, die US-Truppenpräsenz in Deutschland von derzeit 34 500 Soldaten um 9500 zu reduzieren./rm/DP/zb