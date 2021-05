Trotz Corona-Sorgen - Olympische Spiele sollen am 23. Juli beginnen

Tokio (Reuters) - Die Organisatoren der Olympischen Sommerspiele in Tokio halten trotz großer Corona-Sorgen der japanischen Bevölkerung am Eröffnungstermin 23. Juli fest.

Die Spiele würden ausgetragen, auch wenn in Tokio der Notstand ausgerufen sei, sagte der Vizepräsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), John Coates, am Freitag in Tokio. Die Spiele seien dazu da, dass sich die Sportler ihre Träume erfüllen könnten. Man werde die Spiele austragen und dafür sorgen, dass sie für alle sicher seien - auch, wenn sich die öffentliche Meinung nicht aufhelle. Einer Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters zufolge sind 70 Prozent der befragten Japanerinnen und Japaner dafür, die Spiele auch aus Sorge vor zusätzlichen Ansteckungsgefahren abzusagen oder zumindest erneut zu verschieben.

Coates versuchte, diese Sorgen zu zerstreuen. "Ich kann jetzt klarer als je zuvor sagen, dass diese Spiele für jeden Teilnehmer sicher sein werden, und, noch wichtiger, auch für die japanischen Bürger." So würden bis zum 23. Juli mehr als 80 Prozent der Bewohner des Olympischen Dorfes geimpft sein, 60 Prozent der Athleten seien es jetzt schon. Während der Spiele sollen nach Angaben der japanischen Organisatoren zudem bis zu 60.000 Tests durchgeführt werden. Darüber hinaus ist laut IOC Entsendung von zusätzlichem medizinischen Personal geplant. Nach Angaben des japanischen Fernsehsenders NHK wird zudem erwartet, dass den Delegationen der Teilnehmer-Länder nur noch rund 94.000 statt der einst angedachten 200.000 Personen angehören werden.

Die Spiele waren wegen der Pandemie bereits vom Sommer 2020 auf diesen Sommer verschoben worden und sollen vom 23. Juli bis zum 8. August ausgetragen werden. Gesundheitsexperten im Land haben wiederholt vor zu hohen Risiken gewarnt. Ein Problem ist, dass die Impfkampagne in Japan spät begann. Nach Reuters-Berechnungen sind derzeit erst 4,1 Prozent der Japanerinnen und Japaner geimpft - so wenig wie in sonst keinem wohlhabenden Land der Welt. Im Gegensatz zu vielen anderen Industrieländern steht ein großer Teil Japans derzeit angesichts einer vierten Corona-Welle unter Notstandsverordnungen. Die Organisatoren der Spiele haben bereits entschieden, keine Zuschauer aus dem Ausland zu den Spielen und auch nicht zu den anschließenden Paralymics zuzulassen. Ausländischen Käufern sollen deshalb rund 900.000 Eintrittskarten erstattet werden.

Schon die Verschiebung im vergangenen Jahr hatte nach Einschätzung der Veranstalter Kosten von etwa zwei Milliarden Dollar nach sich gezogen. Weitere Milliarden stünden bei einer Absage auch in diesem Jahr im Feuer. Problematisch wäre zudem eine erneute Verschiebung: im Sommer 2022 sind bereits die Leichtathletik-Europameisterschaften in München geplant, im Sommer 2024 die nächsten Olympischen Spiele in Frankreich.