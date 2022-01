Trotz gedrückter Marktstimmung auf den NASDAQ 100 setzen?

Welche Auswirkungen am Markt zu spüren waren und wie ein höheres Zinsumfeld den US-Technologieindex beeinflusst, erklärt Christian Köker von der HSBC. Er weist Möglichkeiten für Anleger auf, in den NASDAQ 100 zu investieren. Dafür stellt er ein Discount-Zertifikat vor. Welche Vorteile aber auch Risiken Interessierte damit haben, verrät Köker in der aktuellen Ausgabe der Anlageidee mit der HSBC.

Zugehörige Wertpapiere: DE000DB2KFB5