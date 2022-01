Trotz gedrückter Marktstimmung auf den NASDAQ 100® setzen? - Zertifikate Aktuell vom 27.01.2022

Replaced by the video

Die Federal Reserve hat gesprochen und der Markt hat reagiert. Die geplanten Zinsschritte der US-Notenbank verunsicherten die Anleger. Der NASDAQ 100 ® machte nach der Fed-Sitzung die Tagesgewinne wieder wett.Welche Auswirkungen am Markt zu spüren waren und wie ein höheres Zinsumfeld den US-Technologieindex beeinflusst, erklärt Christian Köker von der HSBC. Er weist Möglichkeiten für Anleger auf, in den NASDAQ 100® zu investieren. Dafür stellt er ein Discount-Zertifikat vor. Welche Vorteile aber auch Risiken Interessierte damit haben, verrät Köker in der aktuellen Ausgabe der Anlageidee mit der HSBC.►Weitere Infos: https://grp.hsbc/6052KyoAM►Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter https://grp.hsbc/6054KyoAO►Folgen Sie uns schon auf Instagram? Jetzt abonnieren! https://grp.hsbc/6055KyoAP#nasdaq #discountzertifikate #trading