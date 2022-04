Trotz „nur“ 4,5 % Dividendenrendite: Warum ich die Aktie der Münchener Rück jetzt erneut gekauft habe

Ja, ich habe die Aktie der Münchener Rück ein weiteres Mal gekauft, trotz 4,5 % Dividendenrendite. Wobei ich die vergangenen Wochen für den einen oder anderen Kauf nutzte. Auch mit über 5 % Ausschüttungsrendite habe ich meine bisherige Position konsequent ausgebaut.

Investoren, die sich bei der jetzigen Bewertung für die Aktie interessieren, erhalten eben lediglich dieses Potenzial für ihr passives Einkommen. Trotzdem glaube ich, dass die Aktie der Münchener Rück langfristig orientiert weiterhin attraktiv ist. Stabilität, moderates Wachstum und die günstige Bewertung sind die drei Stichworte, die wir uns heute näher ansehen wollen.

Münchener Rück: Stabilität mit 4,5 % Dividendenrendite

Die derzeitige Dividendenrendite der Münchener Rück ist für mich so etwas wie eine Mindestmesslatte, die das Management auch in den Folgejahren überspringt. Schließlich zahlt der DAX-Rückversicherer seit dem Jahre 1969 eine ungekürzte Dividende aus, was zeigt: Stabilität ist ein entscheidendes Merkmal.

Aber es geht nicht nur um die Stabilität der Dividende. Operativ ist das Fundament ebenfalls sehr zeitlose für mich. Der Markt der Rückversicherungen mag zyklisch oder konjunktursensibel sein. Zudem gibt es das Risiko, dass eine hohe Katastrophendichte in einem einzelnen Börsenjahr ein Geschäftsjahr verhagelt. Trotzdem basiert das eigentliche Geschäft auf dem Rückversichern von Schäden. Solange schützenswerte Vermögenswerte vorhanden sind, ist das eine solide operative Basis.

Die Münchener Rück besitzt daher für mich einen zeitlosen Kern. Wobei das Geschäft der Rückversicherung mit der Ergo um einen profitablen Direktversicherer und außerdem mit einer Asset-Management-Tochter vervollständigt wird. Alles hat zuletzt zu einem Gewinn von 2,8 Mrd. Euro geführt in einem durch Niedrigzinsen weiterhin schwierigen Markt.

Moderates Wachstum: Dividende und operativ

Die Aktie der Münchener Rück ist für viele aufgrund der Dividendenrendite womöglich nicht mehr so attraktiv. 4,5 % sind okay, 5 % wären besser. Tja, schade. Wer seine Chance verpasst hat, der muss jetzt nehmen, was noch übrig ist.

Aber lass uns heute die Perspektive in den richtigen Kontext einordnen: Die derzeitigen 4,5 % Dividendenrendite dürften nicht bleiben. Nicht nur, dass die Historie des DAX-Rückversicherers voll von Dividendenerhöhungen ist. Nein, sondern das Management rechnet in den kommenden Jahren mit einem operativen Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich. Das wiederum soll auch zu einem Dividendenwachstum führen, das größer als die letzte mittelfristige Prognose ist. Circa 5 % scheinen der Zielkorridor zu sein.

Die Münchener Rück bietet im Moment lediglich 4,5 % Dividendenrendite. Aber in den kommenden Jahren kann dieser Wert kräftig steigen. Zumal auch Aktienrückkäufe die Menge ausstehender Aktien verringern, wodurch die Dividende durch weniger berechtigte Aktien geteilt werden muss. Das kann weiteres Wachstum bringen.

Münchener Rück: Auch mit dieser Dividende günstig!

4,5 % Dividendenrendite sind eher moderat für die Aktie der Münchener Rück? Mag sein. Für das Wachstumspotenzial ist in meinen Augen die Bewertung eher günstig. Auch zeigt die Historie, dass zwischenzeitlich die 3 vor dem Komma möglich war.

Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter 12 verdeutlicht ebenfalls ein preiswertes Bewertungsmaß. Auch deshalb habe ich die Aktie der Münchener Rück jetzt erneut gekauft, aber auch im Hinblick auf den stabilen und moderat wachsenden Kern.

Der Artikel Trotz „nur“ 4,5 % Dividendenrendite: Warum ich die Aktie der Münchener Rück jetzt erneut gekauft habe ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien der Münchener Rück. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images