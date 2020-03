Trotz Unsicherheit an der Börse und bei Anleihen kaufe ich wie Buffett Aktien!

Der FTSE 100 ist deutlich in die die roten Zahlen gerutscht. Der Index hat zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels den größten Eintagesrückgang seit vier Jahren erlebt, was auf die Angst vor Handels- und Reisebeschränkungen aufgrund der Corona-Epidemie in China zurückzuführen ist. Viele Anleger geraten in Panik, werfen ihre Aktien auf den Markt und kaufen sogenannte sichere Anlagen wie Anleihen und Gold.

Der FTSE 100 ist jedoch seit 2016 wunderbar gestiegen. Der Index, der sich aus vielen Qualitätsunternehmen zusammensetzt, hat sich im Laufe der Zeit erwartungsgemäß entwickelt. Doch auch gute Unternehmen können teuer sein und die Aktienkurse können, wie die Gewinne, nicht unbegrenzt steigen.

Warren Buffett behauptet, dass Aktien besser abschneiden werden als Anleihen

Diese aktuelle Situation erinnert mich an einen Kommentar, den der legendäre Investor Warren Buffett kürzlich in seinem Jahresbrief an die Aktionäre von Berkshire Hathaway abgegeben hat. Buffett behauptet, dass Aktien langfristig wahrscheinlich besser abschneiden werden als Anleihen, insbesondere wenn die Unternehmenssteuern und die Zinssätze niedrig bleiben.

Glücklicherweise hat die britische Regierung ihre Absicht erklärt, die Körperschaftsteuersätze so zu belassen, wie sie sind - bei 19 %. Dies gilt zumindest auf absehbare Zeit. Was die Zinssätze betrifft, so gibt es keine Anzeichen dafür, dass die weltweite Kreditschwemme nachlässt, sodass die langfristigen Zinssätze im Vereinigten Königreich wahrscheinlich niedrig bleiben werden.

Warren Buffett ist aus gutem Grund als der Weise von Omaha bekannt. Er hat sich als ein Orakel erwiesen, wenn es um Investitionen geht. In demselben Brief, in dem er für Aktien warb, warnte er auch davor, dass mit den Aktienkursen alles Mögliche passieren kann, auch große Einbrüche auf dem Markt. Ob er an das Coronavirus gedacht hat, weiß ich nicht, aber sein Argument zeigt, dass er seinen Titel wohlverdient trägt.

Man kann die Zukunft nicht durch einen Blick in die Vergangenheit vorhersagen

Buffett sagt, dass man die Zukunft nicht durch Extrapolation der Vergangenheit vorhersagen kann, und er sollte es wissen. Davon ausgehend wäre ein historisch positiver Trend im FTSE 100 kein Beweis dafür, dass das auch zukünftig so bleibt.

Ebenso wichtig ist, dass die jüngste Nachfrage nach FTSE 100-Aktien die Preise in die Höhe getrieben hat - aber ist auch der innere Wert der einzelnen Unternehmen entsprechend gestiegen? Oder wurden diese großen Unternehmen einfach nur teuer?

Selbst großartige Unternehmen können zu überhöhten Preisen zu riskanten Investitionen werden. Es ist wahrscheinlich, dass die hohen Preise, die in letzter Zeit im FTSE 100 gezahlt wurden, für einige Anleger zu hoch geworden sind. Aber ein großartiges Unternehmen kann kurzfristige Schocks überleben und ein fairer Preis kann eine gute Kaufgelegenheit anzeigen.

Ein gutes Unternehmen kann zu einem niedrigeren Preis ein Schnäppchen sein

Der Wert einer Investition steht im Zusammenhang mit dem Preis, den du dafür bezahlst. Je niedriger der Preis, desto größer der potenzielle Gewinn.

Jetzt könnte ein guter Zeitpunkt sein, im FTSE einzukaufen - denn jetzt ist alles günstig!

The post Trotz Unsicherheit an der Börse und bei Anleihen kaufe ich wie Buffett Aktien! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere Cybersecurity-Investition Nr. 1

Dieses Unternehmen hat den direkten Draht zu einigen der größten Unternehmen und Regierungsbehörden in den USA. Denn aktuell läuft ein Wettrüsten zwischen den USA, China und dem Rest der Welt. Doch die Munition besteht nicht aus herkömmlichen Waffen. Es handelt sich vielmehr um Bankkonten, Know-how und persönliche Daten.

Es gibt eine Firma, die an der Spitze der Bekämpfung von Cyberkriminalität steht … in einem Markt, dem starkes Wachstum bevorsteht.

Das ist deine Chance, mit dabei zu sein, wenn der Trend Internetsicherheit in 2020 abhebt - mit unserer Cybersecurity-Investition Nr. 1! Klick hier für unseren brandneuen Sonderbericht „Unsere Top-Aktie für die Revolution der Cybersicherheit“.

Dieser Artikel wurde von Rachael FitzGerald-Finch auf Englisch verfasst und am 26.02.2020 auf Fool.co.uk veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: The Motley Fool, Matt Koppenheffer