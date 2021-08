Trotz vieler Corona-Neuinfektionen: Moskau lockert weiter

MOSKAU (dpa-AFX) - Trotz Tausender Corona-Neuinfektionen täglich hebt die russische Hauptstadt Moskau weitere Beschränkungen auf. Bürgermeister Sergej Sobjanin schrieb am Freitag in seinem Blog, dass Unternehmen nicht mehr mindestens 30 Prozent ihrer Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten lassen müssten. Zudem könnten Zoos ohne Einschränkungen besucht werden. Das Verbot von Massenveranstaltungen bleibt Sobjanin zufolge aber bestehen. Auch Theater, Kinos und Konzertsäle dürften weiterhin nicht voll ausgelastet werden.

Am Freitag meldeten die Behörden in Europas größter Metropole mit schätzungsweise 15 Millionen Einwohnern 2500 Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Landesweit waren es 22 700. Erneut wurde ein Höchststand bei den Todesfällen registriert: Demnach starben 815 Menschen innerhalb eines Tages mit dem Virus. Erst am Donnerstag hatte es mit 808 Todesopfern einen Rekord seit Beginn der Pandemie gegeben.

"Moskau ist bereits zum gewohnten Lebensrhythmus zurückgekehrt", schrieb der Bürgermeister. Er warnte aber davor, alle Einschränkungen abzuschaffen. "Vieles hängt von möglichen Mutationen des Coronavirus ab, die nur sehr schwer vorherzusagen sind." Seinen Angaben zufolge sind erst 4,5 Millionen Moskauer mindestens einmal geimpft. Russland hat mehrere eigene Vakzine. Sputnik V ist bereits seit einem Jahr auf dem russischen Markt./cht/DP/nas