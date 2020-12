Trotz voller Kassen im Westen Nullrunde für Rentner

Berlin (Reuters) - Trotz voller Kassen in der Rentenversicherung müssen sich Ruheständler im Westen Deutschlands 2021 auf eine Nullrunde einstellen.

Nach dem aktuellen Datenstand müssten die Renten im nächsten Jahr sogar sinken, was aufgrund der gesetzlichen Rentengarantie aber ausgeschlossen sei, sagte die Bundesvorstandsvorsitzende der Rentenversicherung, Anja Piel(DGB), am Donnerstag auf der Bundesvertreterversammlung. Dies hängt mit der Entwicklung der durch die Corona-Pandemie gedämpften Lohnsumme und Beschäftigtenzahl zusammen. Die Renten in den neuen Bundesländern werden nach Piels Worten als Folge der Ost-West-Angleichung zum 1. Juli 2021 voraussichtlich um 0,72 Prozent steigen. Entschieden wird über die genaue Höhe der Rentenanpassung erst im Frühjahr 2021.

Die Kassen der Rentenversicherung sind jedoch voll. Zum Jahresende rechnet die Behörde mit einer Rücklage von etwa 36,3 Milliarden Euro. Diese entspreche 1,53 Monatsausgaben. Die Reserven lägen damit weiter leicht über der gesetzlich vorgesehenen Obergrenze von 1,5 Monatsausgaben. Die Beiträge aus abhängiger Beschäftigung legten laut Piel von Januar bis Oktober im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,9 Prozent zu.