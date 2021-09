Trudeau gewinnt Kanada-Wahl - verpasst aber absolute Mehrheit

Montreal/Ottawa (Reuters) - Kanadas Ministerpräsident Justin Trudeau hat die vorgezogene Parlamentswahl gewonnen, die angestrebte absoluten Mehrheit aber verpasst.

Seine liberale Partei konnte bei der Abstimmung am Montag nach ersten TV-Prognosen 156 Mandate erringen, gerade mal eines mehr als vor zwei Jahren. Auf Platz zwei landeten die Konservativen, mit voraussichtlich 122 Sitzen. Trudeau, der seit 2019 eine Minderheitsregierung anführt, bleibt damit angewiesen auf die Unterstützung der Opposition, allen voran der Sozialdemokraten, die drittstärkste Kraft wurden.

Der 49-Jährige hatte die Wahl um zwei Jahre vorgezogen. Er setzte darauf, von seiner als erfolgreich gewerteten Corona-Politik profitieren zu können. Diese Kalkulation ging nun offensichtlich nicht auf. Für eine absolute Mehrheit wären 170 Sitze erforderlich. Viele Wähler hielten es schlicht für unnötig, mitten in der vierten Corona-Welle eine Neuwahl anzusetzen. Für einige hat Trudeau, der 2015 als charismatischer Hoffnungsträger ins Amt gekommen war, inzwischen auch an Glanz verloren.

Während er zum Zeitpunkt der Ausrufung im August in Meinungsfragen führte, wurde das Rennen zwischen ihm und dem Chef der Konservativen, Erin O'Toole, im Verlauf des Wahlkampfs zusehends enger. Im Schlussspurt lagen die beiden Kontrahenten gar Kopf-an-Kopf, Trudeau musste um sein Amt fürchten. Seinen Sieg wertete er denn auch als Erfolg. "Sie schicken uns zurück an die Arbeit mit einem klaren Mandat, Kanada durch diese Pandemie und zu helleren Tagen zu führen", sagte er in einer Ansprache vor einer kleinen Menge in einem Hotel-Ballsaal.

O'Toole räumte seine Niederlage ein. Er betonte aber auch, dass der Rückhalt für die Konservativen landesweit gewachsen sei. Er signalisierte, Parteichef bleiben zu wollen. Tatsächlich erhielten die Konservativen den Prognosen zufolge insgesamt mehr Stimmen als die Liberalen. Trudeaus Partei kann aber vor allem auf Unterstützung in den urbanen Zentren und Vorstädten bauen, wo es mehr Parlamentssitze zu holen gibt.

Trudeau widersprach Kritikern, die eine Spaltung des Landes ausmachten. "Ich sehe das nicht. Ich sehe Kanadier, die zusammenstehen", sagte er. Mit einem stärkeren Mandat wollte er vor allem Rückhalt für seinen Kurs zur Überwindung der Corona-Pandemie erringen. Er tritt unter anderem für eine Impf-Pflicht für bestimmte Personengruppen ein. Auch hat er stärkere finanzielle Unterstützung bei der Kinderbetreuung versprochen sowie klimafreundliche Investitionen. Damit diese Vorhaben gelingen, muss er nun weiterhin die Opposition mit ins Boot holen, da es in Kanada traditionell keine Koalitionsregierungen gibt.

Bis die endgültige Verteilung der Mandate feststeht, könnte es noch etwas dauern. Das liegt an den rund 800.000 Stimmzetteln, die per Brief eingereicht wurden. Mit deren Auszählung sollte erst im Laufe des Dienstags begonnen werden.