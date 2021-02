Trübe Stimmung am Parkett, Dax mit leichtem Wochenverlust

Am Montag haben viele internationale Börsen geschlossen. Somit steht ein langes Wochenende an, und vorab halten Anleger dies- und jenseits des Atlantiks die Füße still. Aus Frankfurt berichtet Raphael Gensert.

