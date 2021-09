Trübe ZEW-Daten drücken Dax, Vitesco will an die Börse

Die Konjunkturaussichten deutscher Unternehmen haben sich zum vierten Mal in Folge eingetrübt. Das hat auch den Dax gedrückt. Das von Continental abgespaltene Unternehmen Vitesco will nächste Woche an die Börse.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, US2605661048, DE0005439004