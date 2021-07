Truffle Capital meldet Ergebnisse der 16. Truffle-100- Rangliste

Im Jahr 2021 soll der Software-Publishing-Sektor seine Schlüsselrolle in der französischen Wirtschaft weiter stärken:

Insgesamt ist der Sektor nicht allzu stark von der Pandemie betroffen

Abonnementsbasierte Fakturierung für SaaS-Dienstleistungen als Abschirmung gegen wirtschaftliche Schocks

Weitere Investitionen in Forschung und Entwicklung zur Sicherstellung der Zukunftsfähigkeit

Schaffung qualifizierter Arbeitsplätze in Frankreich

Internationale Expansion soll beschleunigt werden, um Wachstum in den dynamischsten Regionen anzustreben

Außerdem ist der Sektor eine leistungsstarke Triebkraft für Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit, da er die Digitalisierung der gesamten Wirtschaft fördert.

Die von der Private-Equity-Firma Truffle Capital und der Recherchen- und Beratungsfirma teknowlogy | CXP-PAC zusammengestellteTruffle-100-Rangliste 2021 bietet einen Überblick über die französische Software-Branche durch eine Analyse der Aktivitäten der Top 100 Unternehmen dieses Sektors im Jahr 2020.

Der Zeitraum war von mehreren bemerkenswerten Highlights geprägt: Mit einem Aktivitätswachstum von 6,6 Prozent erzielte der Sektor Rekordumsätze von 11,6 Milliarden Euro. Allerdings verzeichnete auch eine Rekordzahl an Unternehmen (33 %) einen Umsatzrückgang.

Erstmals seit 2013 war die Differenz zwischen dem 50. und dem 100. Herausgeber rückläufig, aber die Gewichtung des erstplatzierten Unternehmens nimmt mit 35 Prozent des sektorweiten Umsatzes im Jahr 2020 weiter zu (+2 Punkte in 2020).

Die Truffle-100-Liste zeigt deutlich, dass nicht die gesamte Software-Branche von dem erwarteten Marktschock betroffen war. Dennoch haben die Unternehmen eine gemeinsame Vorstellung der Zukunft des Marktes vorgelegt.

Die Cloud wird mittlerweile von 92 Prozent der Unternehmen als derjenige Trend genannt, der den Sektor in den nächsten Jahren bestimmen wird. Dieser von der Krise beschleunigte neue Trend verzeichnete gegenüber der Rangliste des Jahres 2020 ein Wachstum von 16 Prozentpunkten.

Angesichts dieser Situation planen drei Viertel der Unternehmen eine Ausdehnung ihrer Belegschaft und ebenfalls drei Viertel die Beschleunigung ihrer FuE-Projekte.

In einer Stellungnahme zur 16. Ausgabe von Truffle 100, sagte Cédric Ô, der französische Staatsekretär für die digitale Wirtschaft, abschließend: „Ebenso wie in früheren Jahren ist die Entwicklung dieses Sektors den langjährigen Anstrengungen der Beteiligten zu verdanken und ihrer Fähigkeit, bedeutende technologische Durchbrüche vorauszusehen, die in der digitalen Wirtschaft häufiger auftreten und deutlicher zu sehen sind, als in anderen Branchen.“

Bernard-Louis Roques, Managing Director und Mitbegründer von Truffle Capital, erklärte: „Zu einem Zeitpunkt, wenn Reaktionsfähigkeit und Kompetenzverwaltung von entscheidender Bedeutung sind, hat die französische Software-Branche eine wichtige Rolle gespielt und Arbeitsplätze auf dem einheimischen Markt geschaffen.“

Nadia Idrissi, Vorstandsvorsitzende bei teknowlogy | CXP-PAC, ergänzte: „Trendige Themen wie die Cloud, Cybersicherheit und Telearbeit haben den Markt geprägt und der Mehrzahl der Verleger, die – insgesamt gesehen – gut vorbereitet sind, ein Umsatzwachstum ermöglicht. […] Unternehmen, die Softwarelösungen einsetzen, passen sich dem Tempo dieses unaufhaltsamen Marsches in Richtung bedeutender Investitionen in die digitale Transformation an, und dies gilt auch für industrielle Prozesse.“

Über Truffle Capital

Truffle Capital wurde im Jahr 2001 gegründet und ist eine unabhängige europäische Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Biowissenschaften (MedTech und BioTech) und bahnbrechende Technologien im IT-Sektor (FinTech und InsurTech) spezialisiert. Die Mission von Truffle Capital ist die Förderung der Gründung und Entwicklung junger innovativer Unternehmen, die in der Lage sind, zu führenden Unternehmen heranzureifen. Unter der Leitung von Patrick Kron, gemeinsam mit Dr. Philippe Pouletty und Bernard-Louis Roques, den Mitbegründern und General Managern, verwaltet Truffle Capital Vermögenswerte in Höhe von 700 Millionen Euro. Seit seiner Gründung hat das Unternehmen nahezu 1,1 Milliarden Euro beschafft und mehr als 75 Unternehmen in den Sektoren „Digitale Technologie“ und „Life Sciences“ unterstützt. 2019 meldete Truffle Capital die Beschaffung von nahezu 400 Millionen Euro an neuen institutionellen Mitteln, darunter 140 Millionen Euro an Fintech/Insurtech.

Über die teknowlogy Group

teknowlogy | CXP-PAC ist das führende europäische unabhängige Marktanalyse- und Beratungsunternehmen in den Bereichen Software, IT-Dienstleistungen und digitale Transformation. Als bevorzugter Partner europäischer Anwenderunternehmen, hilft das Unternehmen seinen Kunden bei der Definition ihrer digitalen Strategie, beim Projektmanagement und bei der Risikominimierung in Verbindung mit Technologieentscheidungen und deren Umsetzung.

Dank seines tiefgreifenden Verständnisses der Marktentwicklungen und Anwendererwartungen kann teknowlogy | CXP-PAC Softwareanbieter und IT-Dienstleister bei der Definition, Umsetzung und Vermarktung ihrer Strategie unterstützen – abgestimmt auf die Erwartungen des Marktes und ausgerichtet auf die Anforderungen von morgen. Mit mehr als 40 Jahren Markterfahrung verfügt teknowlogy | CXP-PAC über ein Netzwerk aus 50 Fachleuten in Paris, München, Bukarest und London.

