Trump-Anwälte weisen Impeachment-Vorwürfe als "politisches Theater" zurück

Washington (Reuters) - Vor dem Beginn des zweiten Amtsenthebungsverfahrens gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump haben dessen Anwälte die Anklage scharf zurückgewiesen.

Die Verhandlung sei ein "dreister politischer Akt" mit dem Ziel, "einen politischen Gegner und eine Minderheitspartei mundtot zu machen", hieß es am Montag in einer Stellungnahme. Trump habe in seiner Rede vor der Erstürmung des Kapitols nicht zu Gewalt aufgerufen. Ohnehin erlaube es die Verfassung nicht, ein Amtsenthebungsverfahren gegen einen Präsidenten anzustreben, der gar nicht mehr im Amt sei. Dass man dem Wunsch der Demokraten nach diesem "politischen Theater" nachgebe, sei eine Gefahr für die Demokratie und die Bürgerrechte.

Dagegen sprachen neun Vertreter der Demokraten aus dem Repräsentantenhaus in einer eigenen Stellungnahme von einer überwältigenden Beweislast gegen Trump. Das Vorgehen des Republkaners sei weder entschuldbar noch zu verteidigen. "Und seine Bemühungen, sich der Rechenschaft zu entziehen, scheitern völlig."

Trump ist als erster US-Präsident der Geschichte mit einem zweiten Amtsenthebungsverfahren konfrontiert. Die Demokraten im Repräsentantenhaus haben die Anklageschrift Mitte Januar an den Senat übergeben. Ihr Vorwurf lautet auf Anstiftung zur Aufruhr im Zusammenhang mit einer Rede unmittelbar vor der Erstürmung des Kapitols am 06. Januar. Eine Verurteilung würde den Weg frei machen, um den Republikaner von öffentlichen Ämtern auszuschließen und damit auch auch einem erneuten Antritt bei der Wahl 2024. Allerdings wären dafür zwei Drittel der Stimmen nötig. Es gilt als unwahrscheinlich, dass die dafür nötigen 17 republikanischen Senatoren sich tatsächlich gegen Trump stellen werden.