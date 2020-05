Trump belastet Tech

Nach dem CEO der Deutschen Bank, mahnt nun auch der COO von Goldman Sachs vor einem zu euphorischen Aktienmarkt. Die Wirtschaft dürfte sich nach COVID-19 langsamer erholen als der Finanzmarkt einpreist. Schaut man sich den Nasdaq an, sehen wir in den letzten Tagen klare Zeichen einer Ermüdung. Der Index hatte in den letzten drei Tagen eine im historischen Vergleich große Handelsspanne, mit allein fast 5 Prozent am Mittwoch.