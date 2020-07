Trump bringt Verschiebung von Wahl im November ins Gespräch

Washington (Reuters) - US-Präsident Donald Trump bringt eine Verschiebung der Präsidentenwahl im November ins Gespräch.

In einem Tweet warf er am Donnerstag die Frage auf, ob die Wahl verschoben werden solle, bis die Menschen "korrekt und sicher" abstimmen könnten. Allerdings ist der Termin in der Verfassung festgeschrieben. In diesem Jahr ist es der 3. November.

Trump hat wiederholt bestritten, dass eine Briefwahl korrekt ablaufen könne. Dafür legte er aber keine Beweise vor.