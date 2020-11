Trump - Demokraten wollen Wahl "stehlen"

Washington (Reuters) - US-Präsident Donald Trump wirft den Demokraten indirekt Wahlbetrug vor.

Sein Lager sei klar in Führung, schreibt Trump am Mittwoch auf Twitter. "Aber sie versuchen, die Wahl zu stehlen. Das werden wir niemals zulassen." Stimmen dürften nicht nach Schließung der Wahllokale eingereicht werden.

Der Ausgang der Präsidentenwahl ist nach wie vor nicht klar. In vielen Bundesstaaten zieht sich die Auszählung hin. Das liegt zum großen Teil an der großen Flut von Stimmzetteln, die per Briefwahl eingesendet wurden.