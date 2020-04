Trump - Einwanderungsstopp zunächst für 60 Tage

Washington (Reuters) - US-Präsident Donald Trump will die Einwanderung in die Vereinigten Staaten zunächst für 60 Tage aussetzen.

Trump sagte am Dienstag, die Verordnung würde vor Ablauf der Frist neu bewertet werden. "Diese Pause bei der neuen Einwanderung wird auch dazu beitragen, lebenswichtige medizinische Ressourcen für amerikanischen Bürger vorzuhalten", so Trump bei seiner täglichen Pressekonferenz im Weißen Haus. Zudem würde die Regierung in Washington weitere Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einwanderung prüfen, "um die amerikanischen Arbeiter zu schützen." Insidern zufolge soll das Einwanderungsverbot Ausnahmen für Menschen beinhalten, die im Kampf gegen die Coronavirus-Epidemie helfen. Im Zuge der Pandemie haben Millionen von Amerikanern ihren Arbeitsplatz verloren. Kritiker werfen Trump vor, seit langem die legale und illegale Einwanderung beschneiden zu wollen. In den USA finden im November Kongress- und Präsidentschaftswahlen statt.