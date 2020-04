Trump erwägt Aufstockung der Erdölreserven

Washington (Reuters) - US-Präsident Donald Trump will infolge des Preisverfalls die Rohöl-Vorräte des Landes aufstocken.

Das Energieministerium würde einige der rund 77 Millionen Barrel frei werdenden Platzes in den strategischen Erdölreserven ("Strategic Petroleum Reserve") an US-Ölgesellschaften verpachten, erklärte Trump während einer Pressekonferenz am Montag. Die Öl-Konzerne stehen vor dem Problem, dass die Kapazitäten ihrer Lager bald erschöpft sein dürften, da die Corona-Pandemie die Nachfrage weltweit um fast ein Drittel einbrechen ließ. Experten schätzen, dass in ein bis zwei Monaten die Tanks weltweit zum Überquellen gefüllt sein werden.