Trump erwägt Teile der Wirtschaft wieder hochzufahren

Washington (Reuters) - Trotz der weiteren Ausbreitung des Coronavirus in den USA hat sich US-Präsident für einen teilweisen Neustart der Wirtschaft ausgesprochen.

"Die Lösung darf nicht schlimmer sein, als das Problem", betonte Trump erneut bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Nach Beendigung des in der Vorwoche verhängten 15-tägigen Shutdowns sollen Teile der Wirtschaft in weniger stark betroffenen Staaten wieder anlaufen. "Amerika wird wieder und bald offen für Geschäfte sein", sagte er und das "nicht erst in Monaten". Die Regierung würde nicht zulassen, dass es zu einem langfristigen wirtschaftlichen Schaden komme. Welche Teile der Wirtschaft wann wieder anlaufen sollen, ließ Trump offen.

Im Ringen der Republikaner und Demokraten um ein milliardenschweres Rettungspaket zur Eindämmung der wirtschaftlichen Folgen des Virus konnte bislang noch kein Durchbruch erzielt werden.

Weiterhin kündigte Trump an, dass klinische Studien zu bereits bekannten Medikamenten zur Bekämpfung des Virus anlaufen würden. Er wiederholte, dass die Kombination eines Malaria-Medikaments mit einem anderen Arzneimittel aussichtsreich scheine. Weitere Reisebeschränkungen, auch im Inland, seien zunächst nicht vorgesehen. Trump stellt sich im November zur Wiederwahl. Er hatte gehofft, sein Wahlprogramm an einer boomenden Wirtschaft auszurichten. Nun stehen die USA möglicherweise vor dem Verlust von Millionen Arbeitsplätzen.