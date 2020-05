Trump fordert zusätzliche Wirtschaftsmaßnahmen zur Abfederung der Corona-Krise

Washington (Reuters) - US-Präsident Donald Trump fordert mehr Hilfen für Amerikaner, die infolge der Beschränkungen zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus-Ausbruchs in wirtschaftlichen Turbulenzen geraten sind.

"Es kann ihnen nicht zum Vorwurf gemacht werden", sagte Trump in einer virtuellen Bürgerversammlung ("Townhall") am Lincoln Memorial in Washington auf dem Sender Fox News am Sonntag (Ortszeit). "Es kommt noch mehr Hilfe. Es muss sein."

Die Demokraten hatten bereits deutlich gemacht, dass sie einen beträchtlichen Rettungsschirm für die Bundesstaaten und Kommunen als Teil eines umfassenderen Gesetzes vorlegen wollen. Dieser könnte sich über 2 Billionen Dollar belaufen und wurde von einigen Republikanern als "unangemessen teuer" kritisiert. Der Kongress hatte bereits ein drei Billionen schweres Rettungspaket im April auf den Weg gebracht.

Etwa die Hälfte der US-Bundesstaaten lockerten aufgrund von gesunkenen COVID-19-Fällen in unterschiedlichem Umfang die Ausgangs- und Geschäftsbeschränkungen. Laut einer Reuters-Zählung wurden in den Vereinigten Staaten mindestens 1.150.725 Fälle des neuartigen Coronavirus gemeldet, und mindestens 66.818 Menschen sind an der COVID-19-Krankheit gestorben. Der erste US-Fall wurde nach offiziellen Angaben am 20. Januar im Bundesstaat Washington diagnostiziert.