Trump - Halte nichts von Umfragen mit Biden an der Spitze

Washington (Reuters) - US-Präsident Donald Trump traut nach eigenen Worten jüngsten Umfragen zur Präsidentenwahl nicht, bei denen sein designierter Herausforderer Joe Biden in Führung liegt.

"Ich glaube den Umfragen nicht", sagte Trump am Mittwoch in einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters. Die Amerikaner seien schlau. "Und ich glaube nicht, dass sie einen Mann nehmen, der inkompetent ist." Biden sei in den vergangenen 30 Jahren erfolglos gewesen. "Alles was er je gemacht hat, war schlecht. Seine Außenpolitik war ein Desaster".

Biden war erst jahrzehntelang Senator und dann unter Trumps Vorgänger Barack Obama Vizepräsident. Eine Umfrage von Reuters/Ipsos ergab diese Woche, dass 44 Prozent der registrierten Wähler hinter Biden stehen und 40 Prozent hinter Trump.