Trump macht Südkorea Druck bei Übernahme von Kosten für US-Militär

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat von Südkorea eine größere finanzielle Beteiligung an den Kosten für die dort stationierten amerikanischen Soldaten gefordert. Das jüngste Angebot von Südkorea dazu habe er abgelehnt, sagte Trump am Montagabend (Ortszeit) im Weißen Haus. "Wir fordern sie auf, einen großen Prozentsatz zu zahlen von dem, was wir tun", sagte Trump. Die USA beschützten Südkorea, aber das Land sei selbst sehr wohlhabend. "Das ist nicht fair", sagte Trump vor Journalisten. Derzeit zahle Seoul nur etwa 1 Milliarde Dollar pro Jahr (920 Millionen Euro), sagte Trump. Der US-Präsident betonte, die Beziehung der beiden Länder sei gut, aber Südkorea müsse mehr zahlen. Die USA haben in Südkorea, vor allem als Abschreckung gegen potenzielle Bedrohungen aus dem kommunistischen Nordkorea, derzeit rund 28 500 Soldaten stationiert./jbz/DP/zb