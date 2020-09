Trump - Minderheitsbeteiligung von Oracle an TikTok wirft Bedenken auf

Washington (Reuters) - US-Präsident Donald Trump ist bei einem Deal zwischen ByteDance und Oracle die Minderheitsbeteiligung des US-Softwareentwicklers an dem Kurzvideodienst TikTok ein Dorn im Auge.

"Konzeptionell kann ich Ihnen sagen, dass mir das nicht gefällt", sagte er auf einer Pressekonferenz am Mittwoch. Trump ergänzte, er werde erst am Donnerstag umfassend über einen Vorschlag informiert, wonach Oracle ein "vertrauenswürdiger Technologieanbieter" für die US-Aktivitäten von TikTok werden soll. Er befürwortete jedoch nicht die Idee, dass das chinesische Unternehmen die Kontrolle behalte. "Ich bin nicht bereit, irgendetwas zu unterzeichnen."

Senator Marco Rubio und fünf weitere republikanische Senatoren forderten Trump am Mittwoch auf, den Deal abzulehnen, solange eine Verbindungen zum chinesischen Eigentümer ByteDance bestehen bliebe. "Wir sind weiterhin gegen jede Vereinbarung, die es in China ansässigen oder kontrollierten Unternehmen ermöglichen würde, den Code oder die Algorithmen, mit denen eine in den USA ansässige Version von TikTok betrieben wird, beizubehalten, zu kontrollieren oder zu modifizieren", schrieb er in einem Brief. Der Deal erfülle nicht "die Absicht der Exekutivverordnungen des Präsidenten" und werfe "ernsthafte nationale Sicherheitsbedenken auf", ergänzte Senator Ted Cruz.

Trump hat gedroht, die vor allem bei Jugendlichen beliebte US-Tochter des chinesischen Technologiekonzerns zu verbieten, sollte sich ByteDance wegen Sicherheitsbedenken zu den US-Nutzerdaten nicht von der Plattform trennen.